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Повідомили про підозру заступнику голови уряду РФ Дмитру Патрушеву

Він організував масове викрадення зерна з тимчасово окупованих регіонів України.

Повідомили про підозру заступнику голови уряду РФ Дмитру Патрушеву
Фото: СБУ

Українські правоохоронці оголосили про підозру колишньому міністру сільського господарства Росії, діючому заступнику голови уряду країни-агресора Дмитрові Патрушеву за вчинення воєнних злочинів в Україні.

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Про це пишуть пресслужби СБУ та Офісу генпрокурора

За матеріалами справи, з початку повномасштабної війни за координації російського урядовця рашисти вивезли до країни-агресора понад 4 млн тонн українських зернових культур на загальну суму понад 23 млрд гривень.

Йдеться про масштабне розгарбування окупантами агропідприємств на тимчасово захоплених територіях Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Потім українську сільгосппродукцію ворог реалізовував "тіньовим флотом" до країн Близького Сходу та північної Африки під виглядом російського товару.

Також в ході розслідування прокурори з’ясували, що підозрюваний причетний до запровадження на окупованих територіях російського законодавства, змін у системі власності, привласнення інших українських ресурсів та утисків місцевого населення.

Прокурори зазначають, що жодна з порушених норм не була обумовлена військовою необхідністю.

Дмитро Патрушев є сином "сірого кардинала" Кремля Миколи Патрушева, який протягом чверті століття очолював спочатку ФСБ, а потім раду безпеки Росії і зараз обіймає посаду помічника Путіна.

За наявними даними, саме Патрушев-старший пролобіював призначення свого сина на посаду міністра сільського господарства Росії і згодом – заступника голови російського уряду.

Щоб організувати викрадення українського зерна, Дмитро Патрушев використовував делеговані йому повноваження міністра агрополітики країни-агресора.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб). Оскільки зловмисник перебуває на території країни-агресора, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.
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