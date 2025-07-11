Збитки бюджету Києва на майже 200 млн грн: повідомили про підозри 11 особам, зокрема чиновникам КМДА

Прокурори клопотатимуть про відсторонення підозрюваних від посад.

Один із підозрюваних у розтраті

Прокурори повідомили про підозри 11 особам у справах про збитки столичному бюджету на 196,4 млн грн через службову недбалість чи розтрату майна посадовцями КМДА.

Як зазначили у Офісі генпрокурора, 4 посадовцям повідомили про підозри за ч. 4, 5 ст. 191 КК України, 6 осіб отримали підозри за ч.2 ст. 367 КК України, а одному посадовцю вручили підозру за ч. 2 ст. 364 КК Україні.

Зокрема:

колишньому заступнику міського голови – секретарю Київської міської ради, депутату Київської міської ради IX скликання Володимиру Бондаренку (збитки майже 700 тис. гривень через безпідставне нарахування зарплати співробітнику апарату Київради);

директору Департаменту транспортної інфраструктурі КМДА Руслану Кандибору (збитки на 164 млн гривень внаслідок зупинення руху метро між станціями "Деміївська" – "Либідська");

директору виконавчому Державного спеціалізованого господарського підприємства "Ліси України"(1,6 млн гривень збитків під час закупівлі тракторів для держпідприємства);

начальнику управління СКП "Київтелесервіс" (збитки на понад 20,5 мільйонів гривень через закупівлю обладнання для Інтернету за завищеними цінами);

заступнику генерального директора КП "Інформатика" (понад 2,1 млн гривень збитків через закупівлю картерного обладнання за завищеними цінами);

начальнику управління моніторингу Департаменту комунальної власності КМДА (приватизація комунальної нерухомості у центрі Києві за заниженою вартістю зі збитками у 2,7 млн гривень).

головному інженеру Національного історико-архітектурного музею "Київська фортеця" (заплатили понад 500 тис. гривень за неналежно виконані проєктні роботи);

Крім того, затримали та повідомили про підозри у розтратах чи заволодінні бюджетними коштами за ч.4 ст. 191 КК України та ч.5 ст. 191 КК України чотирьом службовим особам, зокрема:

головному агроному КП УЗН Святошинського району м. Києва оплата за постачання рослин на суму 2,1 млн гривень, які підприємство не отримало);

в.о. начальника управління містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації (закупівля модульних блоків систем опалення за ціною, завищеною на більше ніж на 1 млн гривень).

начальнику відокремленого підрозділу КП "Київпастранс" (придбання залізничного обладнання за завищеними цінами на майже 1,2 млн гривень дорожче ринкових цін);

одному з колишніх керівників КО "Київзеленбуд" (оплата робіт за завищеними на 350 тис. гривень цінами).

Прокурори звертатимуться до суду з клопотаннями про відсторонення підозрюваних від посад.

"Зазначимо, що навіть зараз триває робота із затримання і повідомлення підозр ще кільком посадовим особам, тож це попередні результати", – наголосили у прокуратурі.