Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
«Російські командири особисто вчиняли сексуальне насильство й віддавали такі накази солдатам», — прокурорка ОГП Анна Сосонська
«Російські командири особисто вчиняли сексуальне насильство й віддавали такі накази солдатам», — прокурорка ОГП Анна Сосонська
Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Ексклюзив, ФотоДиректор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
НСЗУ зупинила оплати сімейній медицині за дітей, які не пройшли перевірку в реєстрах, – це понад 870 000. Гусак про те, що далі
ЕксклюзивНСЗУ зупинила оплати сімейній медицині за дітей, які не пройшли перевірку в реєстрах, – це понад 870 000. Гусак про те, що далі
У Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
ФотоУ Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
Росіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
ФотоРосіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
ГоловнаПраво

Екссекретаря Київради Бондаренка звинувачують у службовій недбалості

Він безпідставно нараховував заробітну плату керуючому справами Київради, який разом з іншими депутатами мобілізувався до лав ЗСУ. 

Екссекретаря Київради Бондаренка звинувачують у службовій недбалості
Екссекретаря Київради звинувачують у службовій недбалості
Фото: ДБР

Повідомили про підозру колишньому секретареві Київради – ексраднику та заступнику Київського міського голови.

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

Як пишуть пресслужби ДБР та Офісу генпрокурора, посадовець у 2022–2023 роках незаконно нараховував заробітну плату керуючому справами Київради, який разом з іншими депутатами мобілізувався до лав ЗСУ. При цьому він знав, що останній проходить військову службу. Його дії завдали збитків державі на понад 690 тис. гривень.

"Київська міська прокуратура спільно з ДБР повідомили про підозру колишньому заступнику міського голови – секретарю Київської міської ради, депутату Київської міської ради IX скликання у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України", – зазначили у генпрокуратурі. 

Імені експосадовця не вказують, але, імовірно, йдеться про Володимира Бондаренка

Крім цього, підозрюваний посадовець направив лист до Київської міської військово-цивільної адміністрації із клопотанням відрядити мобілізованого працівника для роботи у Київській міській раді.

Таким чином, мобілізований працівник фактично ухилився від проходження військової служби, до військової частини не прибув, жодних завдань з оборони України не виконував. Обвинувальний акт стосовно нього наразі перебуває на розгляді в суді. 

  • Ще у серпні 2023 року трьом депутатам Київради оголосили підозри в ухилянні від військової служби. Також підозру отримав один помічник київського депутата. 
  • Прізвищ депутатів у ДБР не назвали, але, за даними джерел LB.ua, один із тих, хто отримав підозру – Ігор Хацевич ("Євросолідарність"). Також підозри отримали Михайло Терентьєв (УДАР), Олег Левченко (“Євросолідарність”) та помічник Хацевича Олексій Шпак. Пізніше у "Євросолідарності" визнали оголошення підозр її депутатам. 
  • У травні 2025 року стало відомо, що відразу декількох депутатів Київської міськради, які мобілізувалися до лав ЗСУ, перевели на інші місця ведення служби з Києва.
  • Всі ці депутати перебували у лавах ЗСУ з 2022 року, але, на відміну від їхніх колег-військовослужбовців, практично не пропускали засідання Київради, і регулярно з'являючись на Хрещатику, 36. 
  • Ігор Хацевич, за словами його однопартійця Олександра Погребиського, станом на травень 2025 року виконував обов'язки керуючого справами в апараті Київради. 
  • За даними Бюро розслідувань, Хацевич, його однопартієць Олег Левченко і депутат від “Удару” Михайло Терентьєв начебто перебували на службі в бригаді ТрО, а фактично з 2022 року були відряджені в КМВА. При цьому вони отримували грошове забезпечення в обох місцях. В травні минулого року справу передали до суду

Що із Бондаренком?

  • Навесні цього року заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко написав заяву про відсторонення його від функціональних обовʼязків щодо підготовки і проведення засідань Київської міської ради на час досудового розслідування НАБУ "Чисте місто" про виділення землі на користь пов'язаним із Денисом Комарницьким особам і фірмам. Він фігурував на плівках прослуховування. 
  • Зняти його голосуванням не вдалося, але Бондаренко пішов у відставку "за власним бажанням". 
  • За відсутності Бондаренка сесії проводив Кличко. 
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies