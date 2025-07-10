Екссекретаря Київради Бондаренка звинувачують у службовій недбалості

Він безпідставно нараховував заробітну плату керуючому справами Київради, який разом з іншими депутатами мобілізувався до лав ЗСУ.

Повідомили про підозру колишньому секретареві Київради – ексраднику та заступнику Київського міського голови.

Як пишуть пресслужби ДБР та Офісу генпрокурора, посадовець у 2022–2023 роках незаконно нараховував заробітну плату керуючому справами Київради, який разом з іншими депутатами мобілізувався до лав ЗСУ. При цьому він знав, що останній проходить військову службу. Його дії завдали збитків державі на понад 690 тис. гривень.

"Київська міська прокуратура спільно з ДБР повідомили про підозру колишньому заступнику міського голови – секретарю Київської міської ради, депутату Київської міської ради IX скликання у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України", – зазначили у генпрокуратурі.

Імені експосадовця не вказують, але, імовірно, йдеться про Володимира Бондаренка.

Крім цього, підозрюваний посадовець направив лист до Київської міської військово-цивільної адміністрації із клопотанням відрядити мобілізованого працівника для роботи у Київській міській раді.

Таким чином, мобілізований працівник фактично ухилився від проходження військової служби, до військової частини не прибув, жодних завдань з оборони України не виконував. Обвинувальний акт стосовно нього наразі перебуває на розгляді в суді.

Ще у серпні 2023 року трьом депутатам Київради оголосили підозри в ухилянні від військової служби. Також підозру отримав один помічник київського депутата.

Прізвищ депутатів у ДБР не назвали, але, за даними джерел LB.ua, один із тих, хто отримав підозру – Ігор Хацевич ("Євросолідарність"). Також підозри отримали Михайло Терентьєв (УДАР), Олег Левченко (“Євросолідарність”) та помічник Хацевича Олексій Шпак. Пізніше у "Євросолідарності" визнали оголошення підозр її депутатам.

У травні 2025 року стало відомо, що відразу декількох депутатів Київської міськради, які мобілізувалися до лав ЗСУ, перевели на інші місця ведення служби з Києва.

Всі ці депутати перебували у лавах ЗСУ з 2022 року, але, на відміну від їхніх колег-військовослужбовців, практично не пропускали засідання Київради, і регулярно з'являючись на Хрещатику, 36.

Ігор Хацевич, за словами його однопартійця Олександра Погребиського, станом на травень 2025 року виконував обов'язки керуючого справами в апараті Київради.

За даними Бюро розслідувань, Хацевич, його однопартієць Олег Левченко і депутат від “Удару” Михайло Терентьєв начебто перебували на службі в бригаді ТрО, а фактично з 2022 року були відряджені в КМВА. При цьому вони отримували грошове забезпечення в обох місцях. В травні минулого року справу передали до суду.

Що із Бондаренком?