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СБУ та ДБР викрили масштабний схрон російської зброї у Харкові

Російські спецслужби намагалися приховати цей арсенал для своїх диверсійних груп.

СБУ та ДБР викрили масштабний схрон російської зброї у Харкові
Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань викрила таємну схованку зброї та боєприпасів у Харкові, яку російські спецслужби намагалися приховати для своїх диверсійних груп.

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Про це інформує СБУ.

За даними слідства, цей тайник був облаштований за завданням російських спецслужб і готувався для диверсійних груп рашистів у Харківському регіоні. Нелегальна схованка знаходилася в одному з гаражних боксів у Харкові.

Фото: СБУ

Під час обшуків у цьому приміщенні співробітники СБУ та ДБР виявили та вилучили значну кількість боєприпасів, зокрема набої до стрілецької зброї, ручні гранати, протитанкові міни, а також декілька РПГ та гранати до них.

Фото: СБУ

"За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури тривають слідчі дії щодо встановлення походження зброї та боєприпасів. Зʼясовуються всі обставини цього злочину та інші особи, які можуть бути причетними до нього", – ідеться у повідомленні.
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