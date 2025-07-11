Сили оборони вдарили по важливих об’єктах російського ВПК

Генштаб підтвердив ураження Силами оборони авіазаводу та підприємства з виготовлення ракет для ППО в Росії. Ідеться про Луховіцкій авіаційний завод ім. Вороніна та Конструкторське бюро приладобудування ім. академіка Шипунова.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

У ніч на 11 липня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, уразили Луховіцкій авіаційний завод ім. Вороніна, філіал АТ "РСК "МіГ".

"Це підприємство виконує повний спектр робіт - від механічної обробки деталей до остаточного складання, льотних випробувань та здачі російських бойових літаків МіГ. Зафіксовано вибухи та пожежу на території підприємства", – ідеться у повідомленні.

Окрім того, підрозділи Сил спеціальних операцій ЗС України і Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили Конструкторське бюро приладобудування ім. академіка Шипунова, що спеціалізується на виготовленні ракет до зенітних ракетних та зенітних ракетно-гарматних комплексів (ЗРК/ЗРГК) противника.

Зафіксовано вибухи, дим над промисловою зоною, а також рух карет швидкої допомоги та пожежної техніки у напрямку цілі.

Результати ураження уточнюються.