Bloomberg: західні санкції занурили вугільну галузь РФ у кризу

Через санкції Росія не може забезпечити галузь необхідним західним обладнанням.

Російська вугільна промисловість занурилась у глибоку кризу через санкції, високі кредитні ставки та падіння попиту з боку Китаю, пише Bloomberg.

За даними Федеральної служби статистики, лише половина російських вугільних компаній залишалася прибутковою у 2024 році, і ситуація продовжує погіршуватися.

Одна з провідних вугільних компаній, ПАТ "Mechel", заявила 30 червня, що цього року може скоротити продажі на 25% і вже почала скорочувати обсяги виробництва. Деяким шахтам у Сибіру довелося призупинити виробництво.

Після трьох років санкцій Росія не може забезпечити галузь необхідним західним обладнанням.

Шахтарям часто доводиться вдаватися до форми "канібалізації" — забираючи обладнання з кількох об'єктів, щоб зібрати єдиний робочий блок на одному об'єкті, який може забезпечити найнижчі можливі виробничі витрати при одночасному скороченні обсягів виробництва, сказали вони.

Проблеми посилюються високими відсотковими ставками: компаніям доводиться брати кредити під понад 20%. А вугільні ціни тим часом падають до мінімумів останніх років через зниження попиту з боку Китаю.

До 2022 року вугільна промисловість значною мірою залежала від гірничодобувного обладнання з Європи, США та Японії. Технологічні обмеження для Росії з початку війни перекрили доступ до цих критично важливих поставок.

Криза в галузі б'є і по бюджетах регіонів. Зокрема, Кемеровська область – головний вугільний регіон РФ – зафіксувала дефіцит бюджету на рівні 20% у першому кварталі.

Раніше вуглевидобувні компанії РФ активно експортували до ЄС, але після заборони постачання вугілля у 2022 році спробували переорієнтуватися на Китай. Проте цього року й китайський попит почав падати.

Хоча вугілля становить менше 0,5% валового внутрішнього продукту Росії, воно допомагає виробляти понад 15% електроенергії країни та відіграє ключову роль у підтримці соціально-економічної стабільності.

Якщо ситуація не зміниться, збитки галузі до кінця року можуть перевищити 350 млрд рублів ($4,5 млрд), а загальний борг сягне 1,4 трлн рублів ($18 млрд).