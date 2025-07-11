Зеленський: Гана готова фінансувати виробництво українських дронів

Володимир Зеленський провів розмову із президентом Гани Джоном Драмані Магамою.У підсумку розмови Зеленський заявив, що у Гани є інтерес до українських технологій, зокрема виробництва різних типів дронів.

Про це Володимир Зеленський написав у мережі "Х".

"Ми однаково зацікавлені в розвитку двосторонньої співпраці. Обговорили сфери, у яких уже зараз можемо поглибити партнерство. Передусім говорили про співробітництво в агропромисловому комплексі та створення продовольчого логістичного хабу в Гані. Домовилися організувати зустріч на рівні міністрів, найближчим часом українська команда поїде до Гани", – зазначає глава держави.

Зеленський підкреслює, що у Гани є інтерес до українських технологій, виробництва різних типів дронів і досвіду, який Україна здобула в умовах цієї війни. "Гана готова фінансувати наше виробництво, а ми готові допомогти нашим партнерам зробити їхні кордони захищеними".

Також Зеленський запросив президента Магаму приїхати в Україну.