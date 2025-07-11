Батько Ілона Маска планує відвідати ТОТ України і порадив сину поїхати до Росії
Батько Ілона Маска планує відвідати ТОТ України і порадив сину поїхати до Росії
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
У Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
ФотоУ Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
НСЗУ зупинила оплати сімейній медицині за дітей, які не пройшли перевірку в реєстрах, – це понад 870 000. Гусак про те, що далі
ЕксклюзивНСЗУ зупинила оплати сімейній медицині за дітей, які не пройшли перевірку в реєстрах, – це понад 870 000. Гусак про те, що далі
Росіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
ФотоРосіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
«Російські командири особисто вчиняли сексуальне насильство й віддавали такі накази солдатам», — прокурорка ОГП Анна Сосонська
«Російські командири особисто вчиняли сексуальне насильство й віддавали такі накази солдатам», — прокурорка ОГП Анна Сосонська
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
ГоловнаСвіт

Зеленський: Гана готова фінансувати виробництво українських дронів

Україна і Гана зацікавлені в розвитку двосторонньої співпраці. 

Зеленський: Гана готова фінансувати виробництво українських дронів
Володимир Зеленський
Фото: Офіс Президента

Володимир Зеленський провів розмову із президентом Гани Джоном Драмані Магамою.У підсумку розмови Зеленський заявив, що у Гани є інтерес до українських технологій, зокрема виробництва різних типів дронів.

Підписуйтесь на наш Google News

Про це Володимир Зеленський написав у мережі "Х".

"Ми однаково зацікавлені в розвитку двосторонньої співпраці. Обговорили сфери, у яких уже зараз можемо поглибити партнерство. Передусім говорили про співробітництво в агропромисловому комплексі та створення продовольчого логістичного хабу в Гані. Домовилися організувати зустріч на рівні міністрів, найближчим часом українська команда поїде до Гани", – зазначає глава держави. 

Зеленський підкреслює, що у Гани є інтерес до українських технологій, виробництва різних типів дронів і досвіду, який Україна здобула в умовах цієї війни. "Гана готова фінансувати наше виробництво, а ми готові допомогти нашим партнерам зробити їхні кордони захищеними". 

Також Зеленський запросив президента Магаму приїхати в Україну.
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies