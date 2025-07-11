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Генерал армії США: НАТО потрібно більше ракет великої дальності для стримування Росії

Питання розгортання таких систем обговорять наступного понеділка під час зустрічі керівників Міноборони США і ФРН.

Генерал армії США: НАТО потрібно більше ракет великої дальності для стримування Росії
LRHW Dark Eagle на мисі Канаверал перед випробуваннями
Фото: US Army

НАТО має посилити арсенал ракет великої дальності, щоб ефективно стримувати можливу агресію Росії проти Європи. 

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Про це заявив генерал-майор армії США Джон Рафферті, передає Reuters.

За його словами, війна РФ проти України показала, що далекобійна зброя є ключовою для знищення командних пунктів, транспортних вузлів і пускових установок у глибокому тилу.

«Російська армія сьогодні більша, ніж була на початку вторгнення в Україну. Ми знаємо, що Росія продовжить інвестувати у далекобійні ракети, керовані боєприпаси та сучасну ППО. Тому зміцнення потенціалу Альянсу — критично важливе», - наголосив генерал.

Він додав, що Європа досі значною мірою залежить від США в питанні постачання далекобійного озброєння. У цьому контексті, за словами генерала, Україна зосереджена на посиленні своєї протиповітряної оборони.

Рафферті нещодавно завершив службу як командувач 56-м артилерійським командуванням армії США в Майнц-Кастель (Німеччина), яке готується до тимчасового розміщення американських далекобійних ракет у Європі з 2026 року.

Очікується, що питання розгортання таких систем обговорять наступного понеділка під час зустрічі міністра оборони США Піта Гегсета та міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса.

Йдеться про ракети «Томагавк» із дальністю до 1800 км та експериментальну гіперзвукову зброю Dark Eagle із дальністю близько 3000 км. Попередні домовленості щодо їхнього розміщення досягнули ще за президентства Джо Байдена.

Низка країн ЄС має власні ракети великої дальності, але їхні характеристики значно поступаються американським. Наприклад, Storm Shadow (Велика Британія), SCALP (Франція) і Taurus (Німеччина) мають дальність кілька сотень кілометрів, тоді як MdCN — понад 1000 км.
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