У США сенатський комітет схвалив 500 млн доларів допомоги Україні у проєкті оборонного бюджету на 2026 рік

За схвалення допомоги віддали 26 голосів, проти - один.

Комітет Сенату з питань збройних сил схвалив допомогу Україні у сфері безпеки у розмірі 500 млн доларів як частину свого проекту Закону про національне забезпечення оборони на 2026 фінансовий рік.

Про це повідомляє Reuters.

За схвалення допомоги віддали 26 голосів, проти - один, проєкт включає положення про продовження Ініціативи допомоги Україні в безпеці до 2028 року.

Нижня Палата представників у своїй версії зберегла підтримку України на рівні 300 млн доларів.

Законопроєкт підтримує загальне фінансування національної оборони у розмірі 925 млрд доларів, з яких 878,7 млрд доларів виділено Міністерству оборони, а 35,2 млрд доларів – Міністерству енергетики. Законопроект також передбачає до 6 млрд доларів загальних повноважень на перерозподіл коштів для непередбачених потреб вищого пріоритету.

Окрім України, законопроєкт стосується різних глобальних викликів безпеці, включаючи загрози з боку Китаю, Ірану та Північної Кореї.

Він підкреслює необхідність технологічного прогресу в таких галузях, як штучний інтелект, безпілотні технології та гіперзвукова зброя, для підтримки військової переваги США.