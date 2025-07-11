Франція заявила про загрозливу активність Росії під водою та в космосі

Зокрема, російські підводні човни регулярно діють у Північній Атлантиці та заходять у Середземне море.

Начальник Генерального штабу оборони Франції Тьєррі Бюркар заявив про «вкрай тривожну» підводну та космічну активність Росії, повідомляє Politico.

Бюркар зазначив, що російські підводні човни регулярно діють у Північній Атлантиці та заходять у Середземне море, щоб контролювати зони, важливі для Франції. Він назвав Кремль «постійною загрозою».

Також, за його словами, Москва використовує супутники для стеження за французьким обладнанням або створення перешкод у його роботі. Генерал заявив про ознаки спроб Росії мілітаризувати космос, що «ймовірно є порушенням міжнародного права».

Окремо Бюркар згадав зростання загроз у світі, включно з Близьким Сходом, і наголосив, що відповідь на ці виклики «ймовірно потребуватиме певних витрат».