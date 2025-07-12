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США запровадили жорсткі санкції проти президента Куби

Під санкції потрапили також міністр оборони Альваро Лопес Мієра та міністр внутрішніх справ Ласаро Альберто Альварес Касас.

США запровадили жорсткі санкції проти президента Куби
Мігель Діас-Канель Бермудес
Фото: twitter.com/PartidoPCC

США оголосили про запровадження жорстких санкцій проти президента Куби Мігеля Діаса-Канеля та низки високопосадовців через жорстокість проти народу.

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Про це пише LeMonde.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Державний департамент запровадив візові обмеження проти Мігеля Діаса-Канеля, на якого наклали санкції "за його роль у жорстокості режиму проти народу".

У "чорний список" США також потрапили й інші "ключові фігури кубинського режиму", а саме — міністр оборони Альваро Лопес Мієра та міністр внутрішніх справ Ласаро Альберто Альварес Касас.

Президент Куби та міністри потрапили під санкції за "участь у грубих порушеннях прав людини", йдеться у заяві Державного департаменту. 

Візові обмеження також стосуються  низки кубинських судових та тюремних чиновників, причетних до "несправедливого затримання та катування протестувальників у липні 2021 року".

Рубіо також звинуватив кубинський уряд у катуваннях дисидента Хосе Даніеля Феррера, ув'язненого на сході країни, та зажадав “негайного підтвердження того, що він живий”.

У МЗС Куби заявили, що США можуть запровадити міграційні санкції проти "революційних лідерів та вести тривалу й нещадну економічну війну проти Куби, але вони не мають можливості зламати волю цього народу чи його лідерів”.
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