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У Новій Каледонії схвалили угоду про майбутнє французької території

Проєкт угоди передбачає створення держави Нова Каледонія, яка залишиться частиною Франції.

У Новій Каледонії схвалили угоду про майбутнє французької території
Фото: EPA/UPG

Групи-конкуренти з французької території Нова Каледонія досягли угоди, яка має на меті визначити її майбутній статус після минулорічних заворушень на архіпелазі.

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Про це пише Bloomberg.

Як повідомив прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру, проєкт угоди, підписаний сьогодні між групами та урядом, передбачає створення держави Нова Каледонія, яка залишиться частиною Франції.

Міністр юстиції Жеральд Дарманен заявив, що угода включає “розширення місцевих повноважень, розморожування електорату та можливе міжнародне визнання”.

У 2024 році урядовий законопроєкт, спрямований на розширення кількості жителів, які мають право голосу, розпалив напруженість з корінним населенням канак, яке заявило, що це послабить їхні права.

  • Очікується, що парламент Франції збереться наприкінці цього року, щоб схвалити конституційні зміни, необхідні для угоди. Референдум на архіпелазі має відбутися на початку 2026 року.
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