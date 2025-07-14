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У вересні Трамп поїде із державним візитом до короля Чарльза ІІІ

Зустріч пройде у Віндзорському замку.

У вересні Трамп поїде із державним візитом до короля Чарльза ІІІ
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп офіційно прийняв запрошення короля Великобританії Чарльза III і здійснить другий державний візит до країни 17-19 вересня. 

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Як пише ВВС, про це повідомив Букінгемський палац.

Президента США під час поїздки супроводжуватиме його дружина, перша леді Меланія Трамп. Зустріч проходитиме у Віндзорському замку.

Трампа вже приймала королева Єлизавета II у 2019 році під час його першого терміну на посаді. Традиційно президентам, які обіймають посади на другий термін, не пропонують державного візиту, а натомість запрошують на чай або обід з монархом.

Остаточна програма заходів ще не оголошена, але, як і всі візити такого роду, вона включатиме повну церемоніальну зустріч та державний бенкет у залі Святого Георгія у Віндзорському замку. У заході візьмуть участь усі старші члени королівської родини, включно з принцом та принцесами Уельських, які проживають на території замку.

Будь-який візит президента США пов'язаний з проблемами безпеки, і програма Трампа навряд чи включатиме заходи з громадськістю. Також незрозуміло, чи матиме він можливість виступити у парламенті, що часто входить до програми державного візиту. Палата громад не засідатиме під час візиту Трампа, оскільки вона буде на перерві через сезон партійних конференцій, але Палата лордів працюватиме. 

У лютому прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер вручив Трампу лист від короля із запрошенням до Білого дому. Очікується, що президент США буде в Шотландії наприкінці цього місяця на відкритті свого нового поля для гольфу в Абердинширі.

Спочатку передбачалося, що король і Трамп зустрінуться неофіційно під час цієї поїздки, але виникли логістичні труднощі, пов'язані з датами, і жодної приватної зустрічі перед його вересневим візитом не буде.

  • Навесні прем'єр Великої Британії Кір Стармер намагався залучити британського монарха Чарльза ІІІ в якості посередника між президентами США та України. 
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