У Лондоні помер експрезидент Нігерії Мухаммаду Бухарі

Колишній президент Нігерії Мухаммаду Бухарі, який очолював найнаселенішу країну Африки з 2015 по 2023 рік і був першим, який прийшов до влади мирним шляхом, помер у Лондоні в неділю.

Як пишуть Reuters і Bloomberg, про це повідомив речник президента.

"Президент Бухарі помер сьогодні в Лондоні близько 16:30 (15:30 за Гринвічем) після тривалої хвороби", – написав він у соцмережі X.

Бухарі народився 17 грудня 1942 року в Даурі, що у північно-західному штаті Кацина, і вступив до лав армії у 19 років.

Він захопив владу в 1983 році як військовий правитель, обіцяючи відродити країну. Політик займав жорстку позицію щодо всього: від умов, яких вимагав Міжнародний валютний фонд, до безладдя в автобусних чергах.

У 1984 році його адміністрація намагалася викрасти колишнього міністра та критика влади, який жив у Великій Британії. Змова провалилася, коли співробітники лондонського аеропорту відкрили ящик, у якому знаходився викрадений політик.

Його перше перебування при владі було недовгим. Його усунув лише через 18 місяців інший військовий офіцер, Ібрагім Бабангіда.

Бухарі провів більшу частину наступних 30 років у маргінальних політичних партіях та 4 рази намагався балотуватися на посаду президента, поки зрештою не переміг Джонатана у 2015 році. Це був перший мирний перехід влади в історії країни.

За час його перебування на посаді економіка двічі за чотири роки занурювалася в рецесію, а нігерійці бідніли майже за всіма показниками.

Бухарі пішов у відставку у травні 2023 року, після закінчення свого другого обраного чотирирічного терміну, і його замінив Бола Тінубу. Після відставки Бухарі пішов у відставку до свого рідного міста Даура, де розводив худобу та намагався залишатися в тіні.