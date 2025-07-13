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Кількість жертв унаслідок повені в Техасі зросла до 129 людей, понад 160 осіб зниклі безвісти

Серед жертв десятки дітей.

Кількість жертв унаслідок повені в Техасі зросла до 129 людей, понад 160 осіб зниклі безвісти
Повінь у Техасі
Фото: BBC

Число жертв унаслідок повені в американському штаті Техас зросла до 129 осіб, серед них десятки дітей. Ще 166 людей вважаються зниклими безвісти.

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Про це повідомляє DW.

Лише в одному окрузі Керр, який найбільше постраждав від стихійного лиха, за даними влади, зафіксовано 103 загиблих, серед яких 36 дітей.

Тим часом метеорологічна служба попереджає про небезпеку нових злив, що можуть призвести до нових паводків до вечора 13 липня (за місцевим часом).

  • Повені в Техасі були викликані сильними дощами, кількість опадів сягала 300 літрів на квадратний метр, що становить третину середньорічної кількості опадів в окрузі Керр. 
  • У ніч проти 4 липня рівень води в річці Гуадалупі за 45 хвилин піднявся на 8 метрів. 
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