Кількість жертв унаслідок повені в Техасі зросла до 129 людей, понад 160 осіб зниклі безвісти

Число жертв унаслідок повені в американському штаті Техас зросла до 129 осіб, серед них десятки дітей. Ще 166 людей вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє DW.

Лише в одному окрузі Керр, який найбільше постраждав від стихійного лиха, за даними влади, зафіксовано 103 загиблих, серед яких 36 дітей.

Тим часом метеорологічна служба попереджає про небезпеку нових злив, що можуть призвести до нових паводків до вечора 13 липня (за місцевим часом).