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​У США звільнили понад 20 співробітників Мін’юсту, які розслідували справи проти Трампа

Загалом звільнено щонайменше 35 співробітників, ще близько 15 можуть втратити роботу найближчим часом.

​У США звільнили понад 20 співробітників Мін’юсту, які розслідували справи проти Трампа
Дональд Трамп

Міністерство юстиції США звільнило ще понад 20 працівників, які брали участь у розслідуваннях справ проти президента Дональда Трампа, передає CBS News із посиланням на джерела.

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За даними одного зі співрозмовників, ідеться про справи спеціального прокурора Джека Сміта щодо секретних документів, а також спроб Трампа скасувати результати виборів 2020 року. Загалом, за словами співрозмовників, звільнено щонайменше 35 співробітників, ще близько 15 можуть втратити роботу найближчим часом.

Серед звільнених – помічники юристів, фінансовий та технічний персонал, двоє федеральних прокурорів у Північній Кароліні та Флориді, а також троє прокурорів, які розслідували події 6 січня 2021 року. Останніх усунули від роботи ще в червні.

Рішення ухвалили в межах діяльності так званої «робочої групи з політизованих розслідувань», створеної новою генпрокуроркою США Пем Бонді після її призначення. Група аналізує кримінальні справи щодо Трампа, які ініціювала адміністрація Байдена, а також справи, що перебувають на розгляді в Нью-Йорку.

Зміни в апараті Мін’юсту розпочалися після повторного обрання Трампа на пост президента США. Одразу після інавгурації він призначив Еда Мартіна, адвоката, що раніше захищав підозрюваних у справі 6 січня, тимчасовим прокурором округу Колумбія.

  • На початку червня 2023 року Мінʼюст США висунув Трампу звинувачення в справі про неналежне поводження із секретними документами. Приховування документів є найтяжчим з цих пунктів, воно передбачає покарання до 20 років позбавлення волі. У сумі Трампу могло загрожувати близько 400 років ув’язнення. Трамп заперечував, що неналежно поводився із документами.
  • Також Трампа обвинувачували у порушенні 14-ої поправки до Конституції Сполучених Штатів, тобто у спробі незаконно зберегти владу після програшу на виборах 2020 року через підбурювання до штурму Капітолію у січні 2021-го.
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