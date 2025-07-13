​У США звільнили понад 20 співробітників Мін’юсту, які розслідували справи проти Трампа

Загалом звільнено щонайменше 35 співробітників, ще близько 15 можуть втратити роботу найближчим часом.

Міністерство юстиції США звільнило ще понад 20 працівників, які брали участь у розслідуваннях справ проти президента Дональда Трампа, передає CBS News із посиланням на джерела.

За даними одного зі співрозмовників, ідеться про справи спеціального прокурора Джека Сміта щодо секретних документів, а також спроб Трампа скасувати результати виборів 2020 року. Загалом, за словами співрозмовників, звільнено щонайменше 35 співробітників, ще близько 15 можуть втратити роботу найближчим часом.

Серед звільнених – помічники юристів, фінансовий та технічний персонал, двоє федеральних прокурорів у Північній Кароліні та Флориді, а також троє прокурорів, які розслідували події 6 січня 2021 року. Останніх усунули від роботи ще в червні.

Рішення ухвалили в межах діяльності так званої «робочої групи з політизованих розслідувань», створеної новою генпрокуроркою США Пем Бонді після її призначення. Група аналізує кримінальні справи щодо Трампа, які ініціювала адміністрація Байдена, а також справи, що перебувають на розгляді в Нью-Йорку.

Зміни в апараті Мін’юсту розпочалися після повторного обрання Трампа на пост президента США. Одразу після інавгурації він призначив Еда Мартіна, адвоката, що раніше захищав підозрюваних у справі 6 січня, тимчасовим прокурором округу Колумбія.