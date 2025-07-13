Глави МЗС країн Південно-Східної Європи підтримали вступ України в НАТО

Глави МЗС підтримали відповідальність за військові злочини скоєні РФ під час війни проти України.

Міністри закордонних справ країн Південно-Східної Європи підтримали Україну на її шляху до євроатлантичної інтеграції.

Про це йдеться у спільному комюніке учасників Другої міністерської зустрічі "Україна – Південно-Східна Європа" у Дубровнику, яке розмістили на сайті українського МЗС.

"Після понад 1200 днів незаконного, неспровокованого та невиправданого повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну ми, як міністри, відповідальні за зовнішню політику наших країн, підтверджуємо нашу непохитну відданість підтримці України та вирішенню викликів, що стоять перед нашим регіоном", – йдеться у комюніке.

Зокрема, міністри підтвердили беззастережну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Вони наголосили, що повне виведення російських сил та засобів з усієї території України, припинення бойових дій та повне відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів "залишаються важливим для всеохоплюючого, справедливого та сталого миру".

Очільники МЗС Південно-Східної Європи засудили триваюче повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну і наголосили, що ця агресивна війна є "злочином проти українського народу, кричущим порушенням міжнародного права, включаючи Статут ООН, та серйозною загрозою миру, безпеці та стабільності в Європі та в усьому світі".

Міністри також заявили про підтримку України на її шляху до євроінтеграції, включно із членством у НАТО.

"Ми підтримуємо Україну на її незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включаючи членство в НАТО, і вітали б запрошення Україні вступити до НАТО, коли союзники погодяться і будуть виконані умови. Членство в НАТО залишається найкращим економічно ефективним варіантом безпеки для України", – йдеться у комюніке.

Учасники міністерської зустрічі висловили повну підтримку права України обирати власні механізми безпеки та вирішувати своє майбутнє, вільне від зовнішнього втручання.

Також очільники МЗС підтримали відповідальність за військові злочини, злочини проти людяності та інші порушення міжнародного гуманітарного права, скоєні РФ під час війни проти України. Вони підтримали створення Спеціального трибуналу для розгляду злочинів агресії проти України та Міжнародний кримінальний суд у розслідування ймовірних міжнародних злочинів, скоєних в Україні.

Посадовці також закликали міжнародне співтовариство зберегти і посилити санкції проти Росії, зокрема у банківському та енергетичному секторах, та запобігти обходу обмежень.

"Вільна, мирна та процвітаюча Європа неможлива без вільної, мирної та процвітаючої України. Наше прагнення до цієї мети та підтримка України протягом усього необхідного часу залишаються незмінними", – підсумували міністри.

12 липня у Дубровнику за співголовування міністра закордонних справ України Андрія Сибіги та його хорватського колеги Гордана Грліча Радмана відбулася друга міністерська зустріч Україна-Південно-Східна Європа.