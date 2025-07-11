МЗС: українська та американська сторони продовжують роботу щодо постачання оборонної допомоги

Українська та американська команди працюють над уточненням технічних деталей щодо постачання оборонної допомоги США після її тимчасового призупинення.
Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий на брифінгу, пише Укрінформ.
За словами речника МЗС, у ЗМІ було багато обговорень "якихось елементів пакетів, які або переглядалися, або затримувалися", але наразі оборонна підтримка США для України триває.
"Ми вдячні американській стороні за чіткі сигнали про продовження і можливість посилення оборонної підтримки України. Ми ці сигнали бачимо і їх вітаємо. Дуже важливо, що зараз українська та американська команди працюють над з’ясуванням усіх технічних деталей – що з уже виділених пакетів у дорозі і коли приходить", – сказав Тихий.
- 9 травня речниця Держдепу США повідомила, що позиція Сполучених Штатів щодо підтримки України залишилася незмінною ‒ Вашингтон є відданим підтримці Києва та надаватимуть допомогу і далі.
- Це передувало перерві у постачанні американської допомоги Україні.
- Наразі Київ просить допомогу Штатів у посиленні захисту неба – Зеленський звертався до Трампа з приводу установок і ракет Patriot.
- Видання Wall Street Journal написало, що президент США обмірковує відправлення Україні додаткової системи Patriot.