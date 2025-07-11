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МЗС: українська та американська сторони продовжують роботу щодо постачання оборонної допомоги

Оборонна підтримка США для України триває.

МЗС: українська та американська сторони продовжують роботу щодо постачання оборонної допомоги
Георгій Тихий
Фото: скриншот відео

Українська та американська команди працюють над уточненням технічних деталей щодо постачання оборонної допомоги США після її тимчасового призупинення.

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Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий на брифінгу, пише Укрінформ.

За словами речника МЗС, у ЗМІ було багато обговорень "якихось елементів пакетів, які або переглядалися, або затримувалися", але наразі оборонна підтримка США для України триває.

"Ми вдячні американській стороні за чіткі сигнали про продовження і можливість посилення оборонної підтримки України. Ми ці сигнали бачимо і їх вітаємо. Дуже важливо, що зараз українська та американська команди працюють над з’ясуванням усіх технічних деталей – що з уже виділених пакетів у дорозі і коли приходить", – сказав Тихий.

  • 9 травня речниця Держдепу США повідомила, що позиція Сполучених Штатів щодо підтримки України залишилася незмінною ‒ Вашингтон є відданим підтримці Києва та надаватимуть допомогу і далі.
  • Це передувало перерві у постачанні американської допомоги Україні.
  • Наразі Київ просить допомогу Штатів у посиленні захисту неба – Зеленський звертався до Трампа з приводу установок і ракет Patriot.
  • Видання Wall Street Journal написало, що президент США обмірковує відправлення Україні додаткової системи Patriot.
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