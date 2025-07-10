Комітети хаосу: як народні депутати відвідують засідання своїх комітетів

До цього списку потрапили як нардепи-втікачі на кшталт Ярослава Дубневича , так і прогульники пленарних засідань, як Петро Порошенко чи Вадим Столар. Але попри це знайшлися нардепи, які не ходять у Верховну Раду, але не пропускають засідань своїх комітетів, як Анжеліка Лабунська чи нардеп-утікач Сергій Шахов.

Рух ЧЕСНО проаналізував, як комітети звітують про відвідуваність засідань у 2024 році та виявив нардепів-прогульників.

Але не всі комітети ведуть трансляції засідань, не всі публікують стенограми і протоколи. Також ця інформація не зібрана в таблиці чи іншому зручному форматі для аналізу. Тому журналіст чи виборець має продертися через терни, аби отримати просту відповідь на питання «Чи відвідує народний депутат комітет?”, і він ризикує не знайти цієї відповіді.

Головна інформація про народного депутата і роботу зібрана в його профілі. Там можна побачити виступи в сесійній залі, голосування, подані поправки, законопроєкти тощо. Але немає майже ніякої інформації про його роботу в комітеті, хоч саме в комітеті народний депутат виконує свою найголовнішу місію — створює майбутні закони.

Фото: rada.gov.ua Засідання Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій

Не до душі і не до серця

Рух ЧЕСНО щороку оцінює відкритість комітетів, аналізуючи, як комітети звітують про свою роботу і чи публікують усі документи. Ми вирішили докладніше проаналізувати ці дані за 2024 рік, щоб дізнатись, як нардепи відвідують засідання свого комітету.

Нам вдалось дізнатися про відвідуваність 349 нардепів. Про інших неможливо отримати інформацію, бо вони працюють в одному з двох закритих під час війни комітетів — нацбезпеки чи правоохоронному. Також частина нардепів не працює в комітетах, наприклад, керівництво Верховної Ради.

Надано "ЧЕСНО"

Найбільше прогулюють засідання комітетів нардепи від Платформи за життя та мир, яку створили колишні члени вже забороненої ОПЗЖ — 39 %, потім нардепи із «За майбутнє» — 34 % та позафракційні нардепи — 30 %. Найменше прогулів у «Голосу» та «Батьківщини» — 15 %, а у «Слуги народу» — 8 %.

Під час повномасштабної війни засідання комітетів проходять онлайн. Щоб узяти участь у роботі, нардепам потрібно просто зайти в Zoom.

Цей формат зручний, наприклад, для нардепа Сергія Шахова з групи «Довіра». Він прогулює пленарні засідання в парламенті, бо його розшукують правоохоронці, але не засідання свого комітету. ЧЕСНО помітив, що одного разу Шахов поєднував роботу й обід. А Віктор Мʼялик із «За майбутнє» взагалі підключився на засідання з перукарні.

Фото: надано "ЧЕРНО" Віктор М'ялик на засідання комітету підключався з перукарні

Як показує спостереження за роботою комітетів, підключення на засідання не завжди дорівнює активній участі в ньому. На засіданні комітету є частина народних депутатів, які рідко беруть участь в обговореннях і подають голос лише, коли доходить до голосування.

Але очевидно, що відсутність нардепа на засіданні комітету можна прирівняти до бездіяльності там. У 2024 році 109 народних депутатів не пропустили жодного засідання комітету, 140 нардепів пропустили до 15 % засідань, 71 нардепів — 16-48 %, понад 50 % засідань пропустили 29 членів парламенту.

Надано "ЧЕСНО"

У цей список потрапили підозрювані в державній зраді Нестор Шуфрич і Олександр Дубінський, які перебувають у СІЗО.

Перший вимагав у суду дозволити йому виконувати свої повноваження нардепа і зареєструвати законопроєкт. Суд став на його сторону — Шуфрич зареєстрував законопроєкт. Проте Шуфрич не відповідає на звернення громадян і не відвідує комітет, хоч це теж його обовʼязок як нардепа. А Дубінський знаходить час записувати відео в СІЗО для свого каналу на YouTube і відправляти десятки звернень, проте теж не відвідує комітет.

Також нардепи, що загалом багато прогулюють засідання парламенту, найчастіше пропускають і комітети, як Вадим Столар, Федір Христенко чи Петро Порошенко. Але є і винятки — прогульниця всіх пленарних засідань у 2024 році від «Батьківщини» Анжеліка Лабунська не пропустила жодного засідання свого комітету.

Прогуляв усі засідання у 2024 році як у парламенті, так і в комітеті Степан Івахів. У коментарі журналістам він заявив, що йому «не до душі та серця ходити на роботу». Також його компанія фігурує у скандалі із захопленням Протасового Яру в Києві.

Прогулює засідання парламенту і комітету нардеп Ігор Палиця. Він коментував журналістам, що не може ходити на роботу, бо там досі є проросійські народні депутати від забороненої ОПЗЖ.

Палиця є нардепом з досвідом і не вперше переобирається в парламент. Він один з тих, хто у 2010 році підтримав пролонгацію перебування Чорноморського флоту Російської Федерації у Криму.

У 2024 році на засідання комітету не приходив нардеп-утікач Ярослав Дубневич. Йому повідомили про підозру в організації схеми розкрадання природного газу на 2,1 млрд грн.

На думку правоохоронців, Василь Петьовка намагався добитися помʼякшення обмежень воєнного стану. Він звертався до голови Закарпатської ОВА, щоб там дали право перетнути кордон його синові, двоюрідному братові та батькові дружини сина. І саме цей нардеп у 2024 році пропустив 88 % засідань комітету.

Фото: надано "ЧЕСНО" Відсоток прогулів у комітетах

Якщо рахувати середній показник прогулів по комітетах, то найбільший буде в Комітеті екологічної політики — 26 %, на відсоток менше в Комітету здоровʼя нації, 24 % має Комітет свободи слова. Найменший середній показник прогулів у Комітету гуманітарної політики, Комітету правової політики та Комітету з питань регламенту.

Хаос, який ховає правду

Частина комітетів мають на своїх сайтах розділи, де відображають присутність нардепів, утім жоден комітет наразі не надає актуальної інформації, бо їхні сторінки не дозволяють глянути далі поточного місяця. А комітети євроінтеграції та енергетики навіть не мають такого розділу.

Фото: надано "ЧЕСНО" Як звітують комітети

Цей розділ розміщений у різних місцях у структурі сайтів, і самі комітети ведуть розділи по-різному. Помітно, що шість комітетів робили це, але припинили після 24 лютого 2022 року або навіть раніше. Ще пʼять мають посилання на цей розділ, але він не працює. Вісім комітетів не оновлюють інформацію станом на зараз.

Скриншот сайту комітету ВРУ

Голова Комітету з питань свободи слова та член МФО«Відкритий парламент» Ярослав Юрчишин каже, що наповнюють цей розділ секретаріати комітетів — вони мають стежити, щоб інформація була на сайті. Розділ «Реєстрація депутатів на засіданнях комітету» формально передбачений, але немає чітких строків, коли і як його оновлювати.

«Через війну секретаріати перевантажені, людей не вистачає, і в пріоритеті не завжди прозорість, а робота по факту. Звідси і ситуація: десь сторінку закинули, десь узагалі не працює, десь просто не оновлюють. Хоча протоколи, з яких можна брати ці дані, комітети все одно готують. Але технічно вивантажити з них цифри не завжди доходять руки», — пояснює Юрчишин.

Тож допоки комітети не ведуть розділ про відвідуваність якісно, доводиться аналізувати протоколи, щоб дізнатись, як нардепи виконують свою роботу. Але тут є ще одна велика проблема — вони мають різний формат. Якісь комітети публікують текст на сайті; а деякі публікують сканкопії вже роздрукованих документів, що незручно для аналізу.

Станом на зараз немає чіткої вимоги, у якому форматі має бути документ, тому кожен комітет робить так, як він вважає правильним.

За 2024 рік комітети опублікували понад 400 протоколів. Такий різний підхід до створення документів ускладнює (іноді навіть унеможливлює) комплексний аналіз протоколів за допомогою спеціальних програм.

Також ускладнює аналіз те, що комітети наповнюють протоколи по-різному. Хоч у Регламенті Верховної Ради написано, що протокол має містити список відсутніх нардепів, але комітети з питань регламенту, з питань спорту, євроінтеграції та транспорту пишуть лише присутніх. Виявити відсутніх на засіданнях цих комітетів можна, лише вираховуючи методом виключення.

Проблема в тому, що закон не каже, в якому саме форматі публікувати протоколи. Єдина згадка про те, що це має бути PDF-файл, є в Технологічній схемі інформаційного наповнення вебресурсів Верховної Ради України.

Ще й додатково шість комітетів (з двома закритими зараз) Верховної Ради частково або повністю не публікують своїх протоколів.

Юрчишин пояснює, що в результаті кожен комітет оформлює ці документи по-своєму. Це створює хаос — особливо для журналістів, громадських організацій і аналітиків, яким складно порівнювати чи аналізувати роботу комітетів.

«Було б набагато краще, якби всі комітети мали єдині вимоги до вигляду і змісту своїх протоколів. Це зробило б парламент відкритішим і підзвітнішим”, — підсумовує Юрчишин.

Зазначимо, що з січня цього року на підпис президента досі очікує законопроєкт №11321 авторства Ярослава Юрчишина й низки інших народних обранців, який зобов’яже парламентські комітети впродовж 24 годин публікувати записи своїх засідань.

Порядок, який дає доступ до правди

Оскільки робота народного депутата в комітеті є одним з його важливих обовʼязків, ця інформація має якісно відображатися у профілі народного депутата на сайті Верховної Ради. Дані про голосування, виступи та присутність нардепа у комітеті відображена в протоколі, який обовʼязково ведуть, тому не проблема збирати ці дані й показувати їх на сайті ВРУ.

Кожен комітет уже вів облік відвідуваності в окремому розділі на сайті, тож найлегшим першим кроком буде поновити якісне наповнення цього розділу.

Наступним кроком може бути регулювання на рівні законодавства формату і форми протоколів комітетів. І фінальним — створення додаткового розділу у профілі народного депутата, де буде у зручному форматі інформація про його відвідуваність комітету, голосування й виступи.