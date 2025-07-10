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Зеленський зустрівся з Урсулою фон дер Ляєн і Антоніу Коштою

Президент наголосив, що Україна готова відкрити всі переговорні кластери під час головування Данії в Раді ЄС.

Зеленський зустрівся з Урсулою фон дер Ляєн і Антоніу Коштою
Зеленський зустрівся з Урсулою фон дер Ляєн і Антоніу Коштою
Фото: Пресслужба Офісу президента

Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і президентом Європейської ради Антоніу Коштою.

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Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

Зазначається, що оголошення нового пакета підтримки на понад 2 млрд євро в межах Інвестиційної платформи для України згодом дасть змогу мобілізувати до 10 млрд євро інвестицій у відновлення та реконструкцію країни.

Володимир Зеленський відзначив створення Європейського флагманського фонду реконструкції України за участю Єврокомісії, Європейського інвестиційного банку, Франції, Німеччини, Італії та Польщі. Він сприятиме розвитку приватного інвестиційного ринку в Україні.

Президент також наголосив, що Україна готова відкрити всі переговорні кластери під час головування Данії в Раді ЄС, і тому вкрай необхідно знайти рішення для розблокування вето Угорщини.

Співрозмовники обговорили необхідність термінового затвердження 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії, що посилить тиск на енергетичний і банківський сектори РФ.
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