Президент наголосив, що Україна готова відкрити всі переговорні кластери під час головування Данії в Раді ЄС.

Зеленський зустрівся з Урсулою фон дер Ляєн і Антоніу Коштою

Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і президентом Європейської ради Антоніу Коштою.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

Зазначається, що оголошення нового пакета підтримки на понад 2 млрд євро в межах Інвестиційної платформи для України згодом дасть змогу мобілізувати до 10 млрд євро інвестицій у відновлення та реконструкцію країни.

Володимир Зеленський відзначив створення Європейського флагманського фонду реконструкції України за участю Єврокомісії, Європейського інвестиційного банку, Франції, Німеччини, Італії та Польщі. Він сприятиме розвитку приватного інвестиційного ринку в Україні.

Президент також наголосив, що Україна готова відкрити всі переговорні кластери під час головування Данії в Раді ЄС, і тому вкрай необхідно знайти рішення для розблокування вето Угорщини.

Співрозмовники обговорили необхідність термінового затвердження 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії, що посилить тиск на енергетичний і банківський сектори РФ.