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Щонайменше 30 людей загинули в сутичках у Сирії

Сутички сталися між бедуїнськими сунітськими племенами та бійцями друзської релігійної меншини.

Щонайменше 30 людей загинули в сутичках у Сирії
Сирійські сили безпеки
Фото: EPA/UPG

Щонайменше 30 людей загинули в сутичках на півдні Сирії, влада направила сили для деескалації ситуації, повідомляє BBC.

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Унаслідок сутички між бедуїнськими сунітськими племенами та бійцями друзської релігійної меншини в місті Свейда десятки людей також отримали поранення.

Міністерство внутрішніх справ Сирії заявило про щонайменше 30 вбитих, тоді як Сирійська обсерваторія з прав людини, яка спостерігає за військовими діями, оцінила кількість загиблих у 37.

Напруга між різними групами меншин у країні загострилася після падіння режиму Асада в грудні.

Новий ісламський уряд працює над встановленням контролю над країною, яка, як і раніше, перебуває в нестабільному становищі.

Наприкінці минулого року суннітські ісламістські повстанці на чолі з повстанською коаліцією “Хайят Тахрір аш-Шам” (ХТШ) штурмом взяли Дамаск. Вони повалили режим президента Башара Асада, чия сім'я керувала країною 54 роки.

У квітні та травні у сутичках між новими силами безпеки та бойовиками-друзями загинули десятки людей.

Друзи – це відгалуження шиїтського ісламу, значні громади меншини також проживають у Лівані, Йорданії та Ізраїлі. Раніше представники друзської громади заявили, що стурбовані не лише фізичними нападами, а й відсутністю захисту з боку нового уряду.

За останні місяці сотні людей, що належать до алавітської меншини, одного з напрямків ісламу шиїта, були вбиті, нападів також зазнали віряни у церкві в Дамаску.

  • Західні країни прагнуть відновити відносини із Сирією. Цього місяця США виключили ХТШ зі свого списку іноземних терористичних організацій, а британський міністр закордонних справ Девід Леммі став першим міністром Сполученого Королівства, який відвідав Сирію з початку повстання, яке призвело до громадянської війни в країні 14 років тому.
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