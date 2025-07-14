Щонайменше 30 людей загинули в сутичках у Сирії

Сутички сталися між бедуїнськими сунітськими племенами та бійцями друзської релігійної меншини.

Щонайменше 30 людей загинули в сутичках на півдні Сирії, влада направила сили для деескалації ситуації, повідомляє BBC.

Унаслідок сутички між бедуїнськими сунітськими племенами та бійцями друзської релігійної меншини в місті Свейда десятки людей також отримали поранення.

Міністерство внутрішніх справ Сирії заявило про щонайменше 30 вбитих, тоді як Сирійська обсерваторія з прав людини, яка спостерігає за військовими діями, оцінила кількість загиблих у 37.

Напруга між різними групами меншин у країні загострилася після падіння режиму Асада в грудні.

Новий ісламський уряд працює над встановленням контролю над країною, яка, як і раніше, перебуває в нестабільному становищі.

Наприкінці минулого року суннітські ісламістські повстанці на чолі з повстанською коаліцією “Хайят Тахрір аш-Шам” (ХТШ) штурмом взяли Дамаск. Вони повалили режим президента Башара Асада, чия сім'я керувала країною 54 роки.

У квітні та травні у сутичках між новими силами безпеки та бойовиками-друзями загинули десятки людей.

Друзи – це відгалуження шиїтського ісламу, значні громади меншини також проживають у Лівані, Йорданії та Ізраїлі. Раніше представники друзської громади заявили, що стурбовані не лише фізичними нападами, а й відсутністю захисту з боку нового уряду.

За останні місяці сотні людей, що належать до алавітської меншини, одного з напрямків ісламу шиїта, були вбиті, нападів також зазнали віряни у церкві в Дамаску.