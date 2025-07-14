Politico: Єврокомісія готує другий пакет тарифів у відповідь Трампу

Заходи будуть спрямовані на експорт на суму 72 мільярди євро.

Єврокомісія готує другий пакет тарифів у відповідь на оголошення президентом США Дональдом Трампом 30% мит для євроблоку, пише Politico.

Пропозиція спочатку мала на меті вдарити по експорту США на суму 100 мільярдів євро, але після опору столиць ЄС заходи, можливо, будуть спрямовані на експорт на суму 72 мільярди євро, інформують видання два дипломати.

Тарифи стануть додатком до 20 мільярдів євро мит на сталь та алюміній, які були відкладені.

Однак ЄК знадобиться підтримка всіх урядів блоку для схвалення впровадження тарифів, що відбудеться пізніше. “Водночас ініціатива Трампа, схоже, зміцнила рішучість ЄС звернутися до інших країн, які стикаються з подібними тарифами, таких як Канада, після того, як Брюссель спочатку відмовився вступати у офіційну координацію”, ‒ зазначає Politico.

Зокрема, ЄС та Індонезія досягли угоди в неділю про просування торговельної угоди, що свідчить про перемогу стратегії ЄС щодо укладання угод з іншими країнами, окрім Сполучених Штатів.

Раніше очільниця ЄК Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз підготував контрзаходи у відповідь на підвищення мит на європейські товари з боку США, але наразі утримується від їх застосування. Водночас вона підкреслила, що Брюссель віддає перевагу дипломатичному вирішенню питання.

У Брюсселі сьогодні міністри торгівлі ЄС обговорять ситуацію.