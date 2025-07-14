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ЗМІ: Трамп оголосить сьогодні новий план озброєння України. Йдеться про ракети великої дальності

Нова ініціатива буде представлена на зустрічі американського президента та генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

ЗМІ: Трамп оголосить сьогодні новий план озброєння України. Йдеться про ракети великої дальності
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп оголосить сьогодні новий план озброєння України, який, як очікується, включатиме наступальну зброю.

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Про це повідомляє Axios з посиланням на два джерела, обізнані з планами.

“Надання наступальної зброї стане суттєвою зміною для Трампа, який донедавна намагався заявити, що надасть лише оборонну зброю, щоб уникнути ескалації конфлікту”, ‒ зазначає видання.

Джерела повідомили Axios, що в них є підстави вважати, що план, ймовірно, включатиме ракети великої дальності, які можуть досягати цілей глибоко всередині російської території, включно з Москвою. Однак джерела не обізнані з остаточним рішенням.

Нова ініціатива, яка буде представлена на зустрічі Трампа та генерального секретаря НАТО Марка Рютте, передбачатиме оплату європейськими країнами зброї американського виробництва, яку надішлють Україні.

“Генеральний секретар Марк Рютте вирушив до Вашингтона, щоб узгодити деталі нової угоди, яку підтримує президент США, яка дозволить альянсу закуповувати зброю для України, включно з вкрай необхідними ракетами Patriot”, ‒ пише Politico.

У матеріалі Axios зазначено, що американські, українські та європейські чиновники сподіваються, що ця зброя змінить траєкторію війни та змінить розрахунки президента Росії Володимира Путіна щодо припинення вогню.

  • Путін також попередив Трампа, що протягом наступних 60 днів має намір знову спробувати окупувати українську територію до адміністративних меж областей, де Росія має значний плацдарм.
  • Трамп заявив вчора, що Штати надішлють Україні ЗРК Patriot. Він сказав, що це необхідно для захисту країни, оскільки президент Росії Володимир Путін "гарно говорить, але потім увечері всіх бомбить".
  • Сенатор-республіканець Ліндсі Грем анонсував жорсткіші заходи США проти Росії та сильну збройну допомогу Україні. Вашингтон ухвалив таке рішення, оскільки Москва не продемонструвала прагнення припинити війну. Президент Дональд Трамп "залишив двері відчиненими стосовно Росії", але тепер "ці двері ось-ось зачиняться".
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