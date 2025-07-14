ЗМІ: Трамп оголосить сьогодні новий план озброєння України. Йдеться про ракети великої дальності

Нова ініціатива буде представлена на зустрічі американського президента та генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Президент США Дональд Трамп оголосить сьогодні новий план озброєння України, який, як очікується, включатиме наступальну зброю.

Про це повідомляє Axios з посиланням на два джерела, обізнані з планами.

“Надання наступальної зброї стане суттєвою зміною для Трампа, який донедавна намагався заявити, що надасть лише оборонну зброю, щоб уникнути ескалації конфлікту”, ‒ зазначає видання.

Джерела повідомили Axios, що в них є підстави вважати, що план, ймовірно, включатиме ракети великої дальності, які можуть досягати цілей глибоко всередині російської території, включно з Москвою. Однак джерела не обізнані з остаточним рішенням.

Нова ініціатива, яка буде представлена на зустрічі Трампа та генерального секретаря НАТО Марка Рютте, передбачатиме оплату європейськими країнами зброї американського виробництва, яку надішлють Україні.

“Генеральний секретар Марк Рютте вирушив до Вашингтона, щоб узгодити деталі нової угоди, яку підтримує президент США, яка дозволить альянсу закуповувати зброю для України, включно з вкрай необхідними ракетами Patriot”, ‒ пише Politico.

У матеріалі Axios зазначено, що американські, українські та європейські чиновники сподіваються, що ця зброя змінить траєкторію війни та змінить розрахунки президента Росії Володимира Путіна щодо припинення вогню.