​​Білоруський вертоліт збив російський дрон "Гербера", який летів у бік України, - джерела

Білоруський вертоліт Мі-24 збив російський дрон "Гербера", який летів у бік України.
Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела в українській розвідці.
За даними співрозмовника, 12 липня вертоліт Мі-24 сил ППО Республіки Білорусь атакував та знищив російський ударний БпЛА типу "Гербера", який летів у бік України.
За його словами, тоді в повітряному просторі Білорусі перебувало щонайменше три російські безпілотники.
Вертоліт білоруських сил ППО доповів про виявлення та знищення ударного дрона. Уламки збитого безпілотника впали на території Гомельської області.
- Уперше Росія застосувала "Гербери" влітку минулого року. Цей БПЛА імітує Shahed-136/Герань-2 та масово використовується росіянами для перевантаження української протиповітряної оборони.
- За даними ГУР, Росія складає такі багатозадачні БПЛА на заводі у місті Єлабуґа. "Гербера" може нести бойову частину як камікадзе та проводити радіоелектронну розвідку, зокрема для виявлення позицій ППО та фіксації влучань інших ударних дронів.
- У лютому повідомлялося, що Росія почала оснащувати дрони-приманки "Гербера" бойовими частинами вагою до 5 кг.