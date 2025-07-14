​​Білоруський вертоліт збив російський дрон "Гербера", який летів у бік України, - джерела

Білоруський вертоліт Мі-24 збив російський дрон "Гербера", який летів у бік України.

Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела в українській розвідці.

За даними співрозмовника, 12 липня вертоліт Мі-24 сил ППО Республіки Білорусь атакував та знищив російський ударний БпЛА типу "Гербера", який летів у бік України.

За його словами, тоді в повітряному просторі Білорусі перебувало щонайменше три російські безпілотники.

Вертоліт білоруських сил ППО доповів про виявлення та знищення ударного дрона. Уламки збитого безпілотника впали на території Гомельської області.