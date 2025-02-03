ЗМІ: РФ почала споряджати дрони-імітатори "Гербера" бойовими частинами

РФ почала оснащувати дрони-приманки "Гербера" бойовими частинами вагою до 5 кг. Раніше ці БпЛА використовувалися як приманки для української ППО.

Про це повідомляє Defense Express.

Як зазначає видання, у збитих російських дронах "Гербера", які зроблені з пінопласту та використовуються у якості хибних цілей, почали знаходити бойові частини. На нововведення росіян звернули увагу у мережі, опублікувавши відповідні фото. Зазначається, що "Гербера" може бути оснащена бойовими частинами різних типів вагою до 5 кг.

На фото було показано "Герберу", в середині якої встановлено осколково-фугасну бойову частину вагою 2,5 кг. У самий БПЛА вона встановлюється у носову частину.

Фото: Defense Express

У липні минулого року розробники цього БПЛА під час його демонстрації демонстрували можливість бойового оснащення цього дрона та використання у ролі баражуючого боєприпаса. При цьому на дрон ще планувалось встановлювати камеру та систему зв'язку.

"Водночас у простішому варіанті "Гербера" може атакувати цілі аналогічну "Шахеду", тобто просто за закладеними у пам'ять координатами. Також не слід нехтувати загрозою того, що ворог може встановлювати на бойові частини підривачі для самоліквідації через певний проміжок часу, або за іншими тригерами", — зазначають у Defense Express.