Ворог атакував прикордоння Сумщини. Є поранений

Уранці 3 лютого російська армія атакувала цивільну інфраструктуру Сумської області. Унаслідок обстрілу поранень зазнав 59-річний цивільний.

Про це повідомляє прокуратура Сумської області.

"За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів", — ідеться у повідомленні відомства.

За даними слідства, 3 лютого 2025 року близько 11:00 окупанти з території РФ обстріляли цивільну інфраструктуру м. Середина-Буда Шосткинського району. Унаслідок атаки 59-річний чоловік отримав поранення. Його госпіталізували.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу.