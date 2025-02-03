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Ворог атакував прикордоння Сумщини. Є поранений

Ворог атакував цивільну інфраструктуру Сумщини.

Ворог атакував прикордоння Сумщини. Є поранений
обстріли прикордоння Сумщини
Фото: прокуратура Сумської області

Уранці 3 лютого російська армія атакувала цивільну інфраструктуру Сумської області. Унаслідок обстрілу поранень зазнав 59-річний цивільний. 

Про це повідомляє прокуратура Сумської області.

"За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів", — ідеться у повідомленні відомства.

За даними слідства, 3 лютого 2025 року близько 11:00 окупанти з території РФ обстріляли цивільну інфраструктуру м. Середина-Буда Шосткинського району. Унаслідок атаки 59-річний чоловік отримав поранення. Його госпіталізували.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу. 

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