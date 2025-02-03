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У Москві підірвали кримінального авторитета з Донеччини "Армена Горлівського"

Після початку повномасштабної війни Саркісян створив батальйон АрБАТ, який воював проти України на Торецькому напрямку, а згодом - на Курщині.

У Москві підірвали кримінального авторитета з Донеччини "Армена Горлівського"
Архівне фото
Фото: ГУР МО

3 лютого внаслідок вибуху в елітному московському ЖК "Алые паруса" загинув кримінальний авторитет із Донеччини Армен Саркісян, відомий як "Армен Горлівський".

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що відразу після вибуху Саркісян вижив, але втратив ногу і перебував в комі. Його охоронець загинув на місці.

Пізніше стало відомо, що і Саркісян помер у реанімації, не приходячи до тями. Попередня причина – проникаюче осколкове поранення грудей у районі серця. 

Як повідомляє проєкт "Север.Реалии", вибух стався у ліфтовому холі висотної вежі. Порушено кримінальну справу.

Хто такий Армен Саркісян

  • З травня 2014 року Саркісян перебуває у міжнародному розшуку за організацію вбивств у центрі Києва. А в грудні минулого року йому заочно повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу: ч. 7 ст. 111-1 (добровільна участь в незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях чи надання таким формуванням допомоги у веденні бойових дій проти ЗСУ); ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору, вчинене організованою групою осіб за попередньою змовою).
  • Після початку повномасштабної війни Саркісян за завданням ФСБ - створив нове збройне формування для війни проти України - "окремий батальйон спецпризначення АрБАТ". Його основу складають рецидивісти, засуджені за вбивства, розбій та інші тяжкі злочини. За даними контррозвідки СБУ, спочатку "АрБАТ" воював на Торецькому напрямку, а згодом угруповання перекинули на Курщину. 
  • У грудні 2024 року Саркісян як "бізнесмен" зʼявився на тимчасово окупованій частині Херсонщини. Так, 19 грудня минулого року в Генічеську зʼявилася нова компанія ТОВ "Розвиток територій".  Засновниками компанії стали російська компанія ТОВ "РБЕ", у якої 60% та "підприємці" Олександр Бавицький і Армен Саркісян.  
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