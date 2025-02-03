У Москві підірвали кримінального авторитета з Донеччини "Армена Горлівського"

3 лютого внаслідок вибуху в елітному московському ЖК "Алые паруса" загинув кримінальний авторитет із Донеччини Армен Саркісян, відомий як "Армен Горлівський".
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Зазначається, що відразу після вибуху Саркісян вижив, але втратив ногу і перебував в комі. Його охоронець загинув на місці.
Пізніше стало відомо, що і Саркісян помер у реанімації, не приходячи до тями. Попередня причина – проникаюче осколкове поранення грудей у районі серця.
Як повідомляє проєкт "Север.Реалии", вибух стався у ліфтовому холі висотної вежі. Порушено кримінальну справу.
Хто такий Армен Саркісян
- Саркісян (відомий як Армен Горлівський) входить до близького оточення президента-втікача Віктора Януковича і вважається людиною Юрія Іванющенка. У 2009-2010 роках Саркісян нібито отримав титул "наглядача" за Горлівкою. Він також є віце-президентом Федерації боксу в Горлівці. Саме Горлівку ЗМІ називали основним постачальником "тітушок" на антимайдан під час Революції гідності. "Тітушки" Саркісяна, за даними ЗМІ, причетні до вбивства журналіста В'ячеслава Веремія, а також вбивства горлівського опозиційного депутата Володимира Рибака. Вони також активно брали участь у подіях "російської весни" - зокрема, проросійських мітингах, захопленні Горлівського МВВС.
- У 2018 році з'явилася інформація, що Саркісян був затриманий у Франції. Однак, наступного дня він спростував своє затримання і заявив, що не їздив до Франції. Пізніше з'ясувалося, що затриманий - повний тезко Саркісяна.
- З травня 2014 року Саркісян перебуває у міжнародному розшуку за організацію вбивств у центрі Києва. А в грудні минулого року йому заочно повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу: ч. 7 ст. 111-1 (добровільна участь в незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях чи надання таким формуванням допомоги у веденні бойових дій проти ЗСУ); ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору, вчинене організованою групою осіб за попередньою змовою).
- Після початку повномасштабної війни Саркісян за завданням ФСБ - створив нове збройне формування для війни проти України - "окремий батальйон спецпризначення АрБАТ". Його основу складають рецидивісти, засуджені за вбивства, розбій та інші тяжкі злочини. За даними контррозвідки СБУ, спочатку "АрБАТ" воював на Торецькому напрямку, а згодом угруповання перекинули на Курщину.
- У грудні 2024 року Саркісян як "бізнесмен" зʼявився на тимчасово окупованій частині Херсонщини. Так, 19 грудня минулого року в Генічеську зʼявилася нова компанія ТОВ "Розвиток територій". Засновниками компанії стали російська компанія ТОВ "РБЕ", у якої 60% та "підприємці" Олександр Бавицький і Армен Саркісян.