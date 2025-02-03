У Москві підірвали кримінального авторитета з Донеччини "Армена Горлівського"

Після початку повномасштабної війни Саркісян створив батальйон АрБАТ, який воював проти України на Торецькому напрямку, а згодом - на Курщині.

3 лютого внаслідок вибуху в елітному московському ЖК "Алые паруса" загинув кримінальний авторитет із Донеччини Армен Саркісян, відомий як "Армен Горлівський".

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що відразу після вибуху Саркісян вижив, але втратив ногу і перебував в комі. Його охоронець загинув на місці.

Пізніше стало відомо, що і Саркісян помер у реанімації, не приходячи до тями. Попередня причина – проникаюче осколкове поранення грудей у районі серця.

Як повідомляє проєкт "Север.Реалии", вибух стався у ліфтовому холі висотної вежі. Порушено кримінальну справу.

Хто такий Армен Саркісян