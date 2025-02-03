Армія РФ атакувала дронами автівки "швидкої" та поліції на Харківщині

У понеділок, 3 лютого, російські окупанти атакували дронами авто "швидкої", а також службове авто поліції в Куп'янському районі. На щастя, без постраждалих.

Про це інформує Харківська ОВА.

Під час транспортування пацієнта у місті Куп'янськ бригада медиків потрапила під атаку ворожого БпЛА. Внаслідок удару пошкоджено машину екстреної медичної допомоги. Без постраждалих.

Ще один ворожий дрон влучив у службове авто поліції у селі Канцедалівка. Постраждалих немає.