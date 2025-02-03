Президент України: заморожування війни було б виграшним для росіян
Президент України: заморожування війни було б виграшним для росіян
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Чорний кіт не винен. Чому люди вірять у забобони?
Чорний кіт не винен. Чому люди вірять у забобони?
​Харківський бабак Тимко зробив прогноз: "Весна нікуди не йшла, але ще можливі невеликі морози"
​Харківський бабак Тимко зробив прогноз: "Весна нікуди не йшла, але ще можливі невеликі морози"
ВЛК для колишніх обмежено придатних. Що буде після 4 лютого?
ВЛК для колишніх обмежено придатних. Що буде після 4 лютого?
Румунський журналіст Ромео Коуці: «Кожен жест доброї волі Будапешта — це отруйний подарунок»
Румунський журналіст Ромео Коуці: «Кожен жест доброї волі Будапешта — це отруйний подарунок»
Шведський мегапакет: ПТРК, найкращі у світі човни і сотні мільйонів на виробництво
Шведський мегапакет: ПТРК, найкращі у світі човни і сотні мільйонів на виробництво
За зачиненими дверима: насильство в українському театрі
За зачиненими дверима: насильство в українському театрі
США хочуть, щоб Україна провела вибори. Особливо, якщо вдасться домовитись про перемир'я, – Кіт Келлог
США хочуть, щоб Україна провела вибори. Особливо, якщо вдасться домовитись про перемир'я, – Кіт Келлог
ГоловнаСуспільствоВійна

Армія РФ атакувала дронами автівки "швидкої" та поліції на Харківщині

Ворог продовжує терор мирного населення Куп'янщини.

Армія РФ атакувала дронами автівки "швидкої" та поліції на Харківщині
наслідки обстрілу у Куп'янську
Фото: Харківська ОВА

У понеділок, 3 лютого, російські окупанти атакували дронами авто "швидкої", а також службове авто поліції в Куп'янському районі. На щастя, без постраждалих.

Про це інформує Харківська ОВА.

Під час транспортування пацієнта у місті Куп'янськ бригада медиків потрапила під атаку ворожого БпЛА. Внаслідок удару пошкоджено машину екстреної медичної допомоги. Без постраждалих.

Ще один ворожий дрон влучив у службове авто поліції у селі Канцедалівка. Постраждалих немає.

  • Харківська область щодня перебуває під обстрілами російської армії. Учора близько опівночі у Золочеві Харківської області окупанти пошкодили заклад освіти.
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies