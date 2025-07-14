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Федоров: оператор дрона повинен мати змогу керувати ним з будь-якого міста, але це питання років

Україна працює над впровадженням технологій, які підвищують безпеку людини.

Федоров: оператор дрона повинен мати змогу керувати ним з будь-якого міста, але це питання років
Війна з РФ
Фото: Генштаб

Україна почала використовувати штучний інтелект у FPV-дронах, повідомив у інтерв'ю РБК-Україна віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. За його словами, технологію ШІ використовують для донаведення безпілотника. 

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Також ШІ допомагає у декодуванні знімків та нанесенні цілей. Україна вже готує окрему грантову програму для цього напрямку, аби в майбутньому прибрати операторів БпЛА з поля бою. 

Це важливо, оскільки росіяни цілеспрямовано полюють за українськими операторами. 

"Задача стоїть така, щоб оператор міг керувати дроном на полі бою з будь-якого міста країни. Далі – взагалі повна автономність дрона. Але це питання, можливо, років", – сказав він. 
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