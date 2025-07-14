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Полковник Євген Ласійчук очолив 7 корпус Десантно-штурмових військ

До цього він очолював 25 окрему повітрянодесантну Січеславську бригаду.

Полковник Євген Ласійчук очолив 7 корпус Десантно-штурмових військ
Полковник Євген Ласійчук
Фото: Командування ДШВ

Сьомий корпус Десантно-штурмових військ очолив полковник Євген Ласійчук.

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Про це розповіли у відділі комунікацій 7 корпусу швидкого реагування ДШВ. 

"До призначення на посаду командира корпусу Герой України Євген Ласійчук очолював 25 окрему повітрянодесантну Січеславську бригаду, загартовану у боях за Донеччину та Харківщину. Також у лютому 2025 року, попри чисельну перевагу противника, легендарна “25-ка” зупинила просування ворога у напрямку Покровської агломерації", – йдеться у повідомленні. 

Під керівництвом полковника Євгена Ласійчука 7 корпус ДШВ об'єднає десантні військові частини південно-східного регіону: 

  • 25 окрему повітрянодесантну Січеславську бригаду;
  • 79 окрему десантно-штурмову Таврійську бригаду;
  • 81 окрема аеромобільну Слобожанську бригаду ДШВ ЗСУ;
  • 77 окрему аеромобільну бригаду ДШВ ЗС України;
  • 78 окремий десантно-штурмовий полк.

Як зазначив Ласійчук, він ставить перед собою задачу розбудувати структуру, у якій новітні технології допоможуть зберегти життя українських військових та зменшувати кількість живих ворогів на території України. 

"Якісне планування операцій, підготовка особового складу до технологічного бою, власні  майстерні та центри розробок нових рішень – все це має стати рушійною силою розвитку нашого об'єднання", – сказав він. 

Командир Полковник Євген Ласійчук є лицарем орденів Богдана Хмельницького II та III ступенів.

У 2024-му отримав звання Героя України з удостоєнням ордена Золота Зірка за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни.
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