​Україна отримала від Rheinmetall чергову рятувальну станцію

Німецька оборонна компанія Rheinmetall передала Україні ще одну мобільну рятувальну станцію (типу Role 2). Крім того, військовослужбовці Збройних сил України пройшли навчання на об'єкті Rheinmetall Mobile Systeme GmbH у Меккенбойрені.

Про це йдеться у пресрелізі компанії.

Там розповіли, що система складається з трьох вантажівок-причепів, кожна з яких оснащена двома контейнерними модулями з висувними елементами. У зібраному вигляді ці розширення утворюють функціональний медичний центр з різними зонами, включаючи сортування, невідкладну допомогу, рентген, операційну та відділення інтенсивної терапії.

Пункт допомоги можна перемістити, встановити та ввести в експлуатацію за дуже короткий час. Мобільні польові шпиталі мають надзвичайно важливе значення для Збройних сил України для забезпечення швидкої та професійної допомоги пораненим військовим, кажуть у компанії.

Навчання українського персоналу було зосереджене як на експлуатації мобільної інфраструктури, так і на медичному та технічному обладнанні всередині контейнерів. Це включає апарати штучної вентиляції легень, рентгенівські апарати, моніторингове обладнання та важливі хірургічні інструменти. Також провели навчання процедурам швидкого введення в експлуатацію, догляду за пацієнтами та співпраці між лікувальними бригадами.

Сучасна рятувальна станція була спроектована таким чином, щоб її можна було перемістити та підготувати до роботи за дуже короткий час, навіть у складних умовах місцевості та погоди. Вона не лише пропонує захист та медичні можливості поблизу лінії фронту. Контейнери станції дозволяють легко інтегрувати її в логістичні та командні структури.

Це четверта така станція, яку передала компанія Rheinmetall. Подальші поставки та навчальні курси будуть реалізовані до кінця 2026 року.