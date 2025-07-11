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​Україна отримала від Rheinmetall чергову рятувальну станцію

Це модульна система, яка складається з 3 вантажівок-причепів.

​Україна отримала від Rheinmetall чергову рятувальну станцію
Хірургічні станції від Rheinmetall
Фото: Rheinmetall

Німецька оборонна компанія Rheinmetall передала Україні ще одну мобільну рятувальну станцію (типу Role 2). Крім того, військовослужбовці Збройних сил України пройшли навчання на об'єкті Rheinmetall Mobile Systeme GmbH у Меккенбойрені.

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Про це йдеться у пресрелізі компанії. 

Там розповіли, що система складається з трьох вантажівок-причепів, кожна з яких оснащена двома контейнерними модулями з висувними елементами. У зібраному вигляді ці розширення утворюють функціональний медичний центр з різними зонами, включаючи сортування, невідкладну допомогу, рентген, операційну та відділення інтенсивної терапії. 

Пункт допомоги можна перемістити, встановити та ввести в експлуатацію за дуже короткий час. Мобільні польові шпиталі мають надзвичайно важливе значення для Збройних сил України для забезпечення швидкої та професійної допомоги пораненим військовим, кажуть у компанії. 

Навчання українського персоналу було зосереджене як на експлуатації мобільної інфраструктури, так і на медичному та технічному обладнанні всередині контейнерів. Це включає апарати штучної вентиляції легень, рентгенівські апарати, моніторингове обладнання та важливі хірургічні інструменти. Також провели навчання процедурам швидкого введення в експлуатацію, догляду за пацієнтами та співпраці між лікувальними бригадами.

Сучасна рятувальна станція була спроектована таким чином, щоб її можна було перемістити та підготувати до роботи за дуже короткий час, навіть у складних умовах місцевості та погоди. Вона не лише пропонує захист та медичні можливості поблизу лінії фронту. Контейнери станції дозволяють легко інтегрувати її в логістичні та командні структури.

Це четверта така станція, яку передала компанія Rheinmetall. Подальші поставки та навчальні курси будуть реалізовані до кінця 2026 року.

  • Улітку минулого року міністерство оборони України замовило у компанії Rheinmetall поставку восьми додаткових станцій передової хірургічної групи (FST) для Збройних сил України. 
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