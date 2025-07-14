На Дніпропетровщині викрили схему привласнення майже 7 млн грн на ремонтах шкільних укриттів

Серед причетних – начальник одного з управлінь Самарівської міської ради та інженер з технічного нагляду підрядної компанії.

У Дніпропетровській області викрили злочинну схему з розкрадання бюджетних коштів, виділених на капітальний ремонт укриттів у навчальних закладах Самарівської міської ради. Йдеться про привласнення майже 7 млн грн на ремонтах шкільних укриттів.

Як повідомили у Нацполіції, серед учасників схеми – заступниця начальника одного з управлінь Самарівської міської ради та інженер з технічного нагляду підрядної компанії.

Зловмисники організували фінансову оборудку з коштами місцевого бюджету, виділеними на реконструкцію бомбосховищ у чотирьох місцевих навчальних закладах.

Упродовж 2023–2024 років між органом місцевого самоврядування та фірмою-підрядником уклали 8 договорів на загальну суму понад 16 млн грн. За умовами підписаних документів, підконтрольне товариство мало здійснити реконструкцію підвальних приміщень трьох місцевих гімназій та одного ліцею міста Самар. Ці підземні конструкції планували використовувати як укриття для дітей під час повітряних загроз.

Під час виконання ремонту інженер з технічного нагляду вносив до звітної документації неправдиві дані щодо обсягів виконаних робіт та вартості використаних матеріалів. Після чого посадовиця міськради підписувала їх. У деяких епізодах вартість кошторисів завищувалися вдвічі.

Сума завданих державі збитків становить майже 7 млн грн.

9 липня поліцейські провели санкціоновані обшуки на території Дніпропетровської області за місцями проживання учасників схеми. Вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, фінансово-господарську документацію, банківські картки, печатки, грошові кошти та чорнові записи.

Фото: Нацполіція Один із учасників схеми

На підставі зібраних доказів повідомили про підозру посадовій особі Самарівської міської ради та інженеру з технічного нагляду підрядного товариства. Їхні дії кваліфікували за ч. 4 та ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), а також ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Обом фігурантам вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Наразі встановлюють інших можливих учасників оборудки для притягнення їх до відповідальності. Слідство триває.