У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
У Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
ФотоУ Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
НСЗУ відкрила дані про медобладнання в лікарнях: тепер видно що, де і як працює
НСЗУ відкрила дані про медобладнання в лікарнях: тепер видно що, де і як працює
Батько Ілона Маска планує відвідати ТОТ України і порадив сину поїхати до Росії
Батько Ілона Маска планує відвідати ТОТ України і порадив сину поїхати до Росії
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
Голова без паспорта. Що далі буде з УПЦ МП?
Голова без паспорта. Що далі буде з УПЦ МП?
НСЗУ зупинила оплати сімейній медицині за дітей, які не пройшли перевірку в реєстрах, – це понад 870 000. Гусак про те, що далі
ЕксклюзивНСЗУ зупинила оплати сімейній медицині за дітей, які не пройшли перевірку в реєстрах, – це понад 870 000. Гусак про те, що далі
ГоловнаСуспільствоВійна

Дві людини загинули у Донецькій області через дронову атаку РФ на тепловоз

Усього окупанти 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини.

Дві людини загинули у Донецькій області через дронову атаку РФ на тепловоз
Ліквідація наслідків атаки
Фото: ДСНС

За минулу добу окупанти 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини, внаслідок чого виникло 6 пожеж. У області загинули дві людини.

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

Як повідомили у ДСНС, у селищі Бокове ворог обстріляв безпілотним літальним апаратом тепловоз. Внаслідок обстрілу загинули двоє чоловіків та виникла пожежа в кабіні, надзвичайники ліквідували загоряння.

У Лимані російський агресор завдав удару по приватному житловому сектору міста, через що спалахнули житловий будинок, дві господарчі споруди та суха трава. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 114 кв. м. Ще одне загоряння будинку надзвичайники загасили на площі 15 кв. м.

В селоіСтарий Караван внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа лісової підстилки та очерету. Вогнеборці локалізували загоряння на площі 1,5 га, однак через повторні обстріли ліквідацію пожежі довелося припинити.

А у Слов’янську надзвичайники ліквідували пожежу господарської споруди та сухої трави на площі 200 кв. м, яка виникла внаслідок обстрілу.

Ліквідація наслідків атаки
Фото: ДСНС
Ліквідація наслідків атаки

  • Мама і дитина були поранені внаслідок російського обстрілу Слов'янська 13 липня.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies