Дві людини загинули у Донецькій області через дронову атаку РФ на тепловоз

За минулу добу окупанти 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини, внаслідок чого виникло 6 пожеж. У області загинули дві людини.

Як повідомили у ДСНС, у селищі Бокове ворог обстріляв безпілотним літальним апаратом тепловоз. Внаслідок обстрілу загинули двоє чоловіків та виникла пожежа в кабіні, надзвичайники ліквідували загоряння.

У Лимані російський агресор завдав удару по приватному житловому сектору міста, через що спалахнули житловий будинок, дві господарчі споруди та суха трава. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 114 кв. м. Ще одне загоряння будинку надзвичайники загасили на площі 15 кв. м.

В селоіСтарий Караван внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа лісової підстилки та очерету. Вогнеборці локалізували загоряння на площі 1,5 га, однак через повторні обстріли ліквідацію пожежі довелося припинити.

А у Слов’янську надзвичайники ліквідували пожежу господарської споруди та сухої трави на площі 200 кв. м, яка виникла внаслідок обстрілу.

Фото: ДСНС Ліквідація наслідків атаки