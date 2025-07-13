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Через обстріл Слов'янська на Донеччині поранені мама й дитина

Росіяни вдарили по місту трьома бомбами «ФАБ-250».

Через обстріл Слов'янська на Донеччині поранені мама й дитина
наслідки російського обстрілу Слов'янська

Мама і дитина були поранені внаслідок російського обстрілу Слов'янська 13 липня.

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Про це повідомила поліція Донецької області.

За інформацією правоохоронців, росіяни вдарили зранку по місту трьома бомбами «ФАБ-250» з УМПК. 

«Двоє людей зазнали поранень: 13-річний хлопчик та його 42-річна матір. Постраждалим надається медична допомога. Пошкоджено 1 багатоквартирний і 21 приватний будинки, соціальний об’єкт, садове товариство», - зазначила поліція.

  • На Донеччині через російські обстріли за добу загинули троє людей, ще 7 поранені.
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