Через обстріл Слов'янська на Донеччині поранені мама й дитина

Росіяни вдарили по місту трьома бомбами «ФАБ-250».

Мама і дитина були поранені внаслідок російського обстрілу Слов'янська 13 липня.

Про це повідомила поліція Донецької області.

За інформацією правоохоронців, росіяни вдарили зранку по місту трьома бомбами «ФАБ-250» з УМПК.

«Двоє людей зазнали поранень: 13-річний хлопчик та його 42-річна матір. Постраждалим надається медична допомога. Пошкоджено 1 багатоквартирний і 21 приватний будинки, соціальний об’єкт, садове товариство», - зазначила поліція.