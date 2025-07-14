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ГУР: Росія зберігає обмежену кількість військової техніки у Сирії, щоб впливати на ситуацію на Близькому Сході

Кремль посилено працює над нарощуванням обсягу ресурсів, які РФ бере з африканських країн.

ГУР: Росія зберігає обмежену кількість військової техніки у Сирії, щоб впливати на ситуацію на Близькому Сході

Росія зберігає обмежену кількість військової техніки у Сирії, щоб втримати можливості впливати на подальший хід подій на Близькому Сході та в Африці. 

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Про це повідомили у Головному управлінні розвідки, пише LIGA.net.

"На сьогодні РФ зберігає обмежену кількість своєї військової техніки на території Сирійської Арабської Республіки, зокрема, в міжнародному аеропорту Латакія (авіабаза Хмеймім. – Ред.), аеропорту Аль-Камишлі та порту Тартус. Зазначене пов’язане з намаганням Кремля зберегти свої спроможності з впливу на розвиток ситуації в регіоні Близького Сходу, а також Африки", – розповіли у розвідці.

Як додають в ГУР, падіння режиму Башара Асада у грудні 2024 року суттєво знизило можливості окупантів стосовно щодо всебічного забезпечення угруповання Африканського корпусу.

Через це для Кремля пріоритетного значення набуло використання морських портів країн Гвінейської затоки в Африці. Основні канали забезпечення бойовиків на континенті організовані через Лівію.

Також у розвідці додають, що обсяг ресурсів, які Росія отримує з країн Африки, не зменшився – навпаки, окупанти ще більше працюють над нарощуванням їх кількості.
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