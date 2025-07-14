Володимир Зеленський поспілкувався із Трампом та Рютте

Президент України Володимир Зеленський розповів подробиці про свою розмову із американським колегою Дональдом Трампом.

“Дуже хороша розмова. Дякую за готовність підтримувати Україну та працювати надалі разом, щоб зупинити вбивства та встановити тривалий і справедливий мир”, - написав Зеленський.

Він додав, що обговорив із Трампом необхідні засоби та рішення, щоб дати більше захисту людям від російських ударів і зміцнити позиції України.

Також президент поспілкувався із генсеком НАТО Марком Рютте.

Під час розмови Рютте розповів про деталі співпраці між Європою та США заради продовження та зміцнення підтримки України.

“Ми цінуємо готовність надати додаткові “петріоти”, і для цього вже разом працюють Америка, Німеччина та Норвегія. Також буде постачання іншої зброї для захисту життя наших людей і відбиття російських штурмів”, - запевнив голова держави.