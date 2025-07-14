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​​За добу підрозділи угруповання СБС уразили 742 цілі росіян

Зокрема було уражено 17 артилерійських систем та 3 танки.

​​За добу підрозділи угруповання СБС уразили 742 цілі росіян
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Фото: Поліна Вернигор, «Повернись живим»

Впродовж доби 13-14 липня бійці підрозділів угруповання Сил безпілотних систем (СБС) уразили 742 цілі окупантів.

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Про це повідомила пресслужба СБС.

Серед уражених російських цілей:

  • 171 одиниця особового складу, з яких 109 – ліквідовано;
  • 36 одиниць автомобільної техніки та 22 мотоцикли;
  • 17 артилерійських систем, 1 одиницю бронетехніки та 3 танки.

Також було знищено 28 безпілотних літальних апаратів противника (типу “коптер” та “крило”) та 19 точок вильоту операторів БпЛА.

Від початку липня було знищено/уражено 10510 цілей, з яких 2135 – особовий склад противника.

Робота угруповання Сил безпілотних систем за добу 13-14 липня
Фото: СБС
Робота угруповання Сил безпілотних систем за добу 13-14 липня
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