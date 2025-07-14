Данія забезпечить Україну супутниковим зв'язком

Уряд Данії запезбечить Україну послугами супутникового зв’язку через Агентство Європейського союзу з оборонних питань (EDA).

Про це ідеться у повідомленні Міноборони Данії.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен зазначив, що за допомогою такого рішення Данія зробить свій внесок у космічну оборону України.

"Космос – це галузь, яка все частіше потребує уваги оборонної політики. У тісній співпраці з оборонним агентством ЄС Данія вже зробила внесок у зміцнення супутникового зв'язку України для її захисту від Росії. Існує дуже великий потенціал космічних рішень, які можуть сприяти як українській, так і данській, а також європейській обороні", — заявив він.

У межах проєкту ЗСУ отримає доступ до спеціальних терміналів доступу до супутникового зв’язку.

"Це значною мірою сприятиме здатності України продовжувати свою боротьбу за свободу проти незаконного російського вторгнення. Термінали забезпечать надійний і безпечний зв’язок, який може мати вирішальне значення для проведення військових операцій. Це рішення затребуване Україною", — повідомили в Міноборони Данії.

Представники EDA очікують, що інші країни ЄС візьмуть приклад з Данії та розглянуть можливість аналогічних проєктів для ЗСУ.