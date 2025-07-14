Данія забезпечить Україну супутниковим зв'язком

Уряд Данії запезбечить Україну послугами супутникового зв’язку через Агентство Європейського союзу з оборонних питань (EDA).
Про це ідеться у повідомленні Міноборони Данії.
Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен зазначив, що за допомогою такого рішення Данія зробить свій внесок у космічну оборону України.
"Космос – це галузь, яка все частіше потребує уваги оборонної політики. У тісній співпраці з оборонним агентством ЄС Данія вже зробила внесок у зміцнення супутникового зв'язку України для її захисту від Росії. Існує дуже великий потенціал космічних рішень, які можуть сприяти як українській, так і данській, а також європейській обороні", — заявив він.
У межах проєкту ЗСУ отримає доступ до спеціальних терміналів доступу до супутникового зв’язку.
"Це значною мірою сприятиме здатності України продовжувати свою боротьбу за свободу проти незаконного російського вторгнення. Термінали забезпечать надійний і безпечний зв’язок, який може мати вирішальне значення для проведення військових операцій. Це рішення затребуване Україною", — повідомили в Міноборони Данії.
Представники EDA очікують, що інші країни ЄС візьмуть приклад з Данії та розглянуть можливість аналогічних проєктів для ЗСУ.
- У Копенгагені EIFO (Експортно-інвестиційний фонд Данії) оголосив про інвестицію $5 млн у D3 — венчурний фонд, орієнтований на підтримку українських оборонних стартапів.