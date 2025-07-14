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ЗСУ отримають новий український бойовий модуль "Хижак"

Його можна використовувати як стаціонарно, так і на мобільній платформі.

ЗСУ отримають новий український бойовий модуль "Хижак"
Український бойовий модуль "Хижак"
Фото: Міноборони/надане виробником

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України вітчизняний дистанційно керований бойовий модуль "Хижак". 

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Як розповіли у оборонному відомстві, бойовий модуль "Хижак" може використовуватися як стаціонарно, так і на мобільній платформі. 

Встановлені на нього кулемети калібру 7.62 мм можуть споряджатися боєприпасами радянського зразка або стандарту НАТО. Дистанційно керований модуль може вести вогонь на дистанціях стрілецького бою. 

Супроводжувати та вести вогонь у різних площинах: по цілях на землі чи у повітрі. Стабілізація платформи дозволяє влучно вести вогонь навіть у русі. 
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