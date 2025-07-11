Львів отримає понад €22 мільйони безповоротного гранту на модернізацію очисних споруд

Львову нададуть 22,2 млн євро безповоротного гранту на модернізацію очисних споруд.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Відповідні угоди Садовий підписав на Конференції з питань відновлення України, яка відбувається у Римі. Загальний бюджет другого етапу проєкту модернізації очисних споруд — 29 мільйонів євро.

"Це ключовий об’єкт, що очищає всю стічну воду міста. Після оновлення тут ефективно очищуватимуть воду, зменшуватимуть відходи та вироблятимуть електроенергію і тепло з біогазу — для потреб Львова", — ідеться у повідомленні.

Підтримку надали Швеція, Данія, Норвегія та Іспанія через фонди E5P, NEFCO, SIDA та DSIF.