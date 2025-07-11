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Львів отримає понад €22 мільйони безповоротного гранту на модернізацію очисних споруд

Загальний бюджет другого етапу проєкту модернізації очисних споруд — 29 мільйонів євро.

Львів отримає понад €22 мільйони безповоротного гранту на модернізацію очисних споруд
Фото: Андрій Садовий

Львову нададуть 22,2 млн євро безповоротного гранту на модернізацію очисних споруд. 

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Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Відповідні угоди Садовий підписав на Конференції з питань відновлення України, яка відбувається у Римі. Загальний бюджет другого етапу проєкту модернізації очисних споруд — 29 мільйонів євро.

"Це ключовий об’єкт, що очищає всю стічну воду міста. Після оновлення тут ефективно очищуватимуть воду, зменшуватимуть відходи та вироблятимуть електроенергію і тепло з біогазу — для потреб Львова", — ідеться у повідомленні.

Підтримку надали Швеція, Данія, Норвегія та Іспанія через фонди E5P, NEFCO, SIDA та DSIF.
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