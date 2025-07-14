Комісія з добору директора БЕБ не переглядатиме кандидатуру Цивінського

Сьогодні, 14 липня, Комісія з добору очільника Бюро економічної безпеки України (БЕБ) поверне лист Кабінету Міністрів з документами і супровідним листом. Документи будуть підписаними головою Комісії Лаурою Штефан. Також не переглядатимуть кандидатуру раніше обраного Олександра Цивінського. Це рішення підтримали усі шість членів Комісії.

Про це пише Interfax-Україна.

"На мою думку, комісія виконала своє завдання: ми завершили роботу, ми вжили всіх заходів, які вимагаються законом, ми затвердили порядок проведення конкурсу, ми оголосили про проведення конкурсу, ми зібрали документи, допустили кандидатів, які відповідали критеріям, ми провели різні тестування та практичні завдання", – цитує видання Штефан. Вона додала, що також була проведена спецперевірка, результати якої для всіх кандидатів були позитивними.

За словами Штефан, закон про БЕБ не передбачає можливості приймати будь-які інші рішення після обрання кандидата, тому комісія не може повертатися до жодного попереднього етапу конкурсу.

Коли приймали остаточне рішення і з’явився лист від СБУ щодо російського паспорту батька Цивінського, комісія знала про це. Цю інформацію оприлюднювали ще на початку 2023 року, коли кандидат брав участь у конкурсі на посаду директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

Штефан наголосила, що Цивінський працював понад 20 років на різноманітних посадах, і в нього є доступ до державної таємниці.

"Дозвольте мені повторити: всі 16 фіналістів, в тому числі переможець конкурсу, успішно пройшли спеціальну перевірку у травні 2020 року, і результати спеціальної перевірки ніколи не переглядалися і не скасовувалися", – підкреслила голова комісії.

Члени комісії вирішили не розсекречувати для Цивінського лист від СБУ та наголосили, що кандидату варто самому звернутися до органу для отримання інформації.

Наприкінці червня комісія рекомендувала уряду кандидатуру Олександра Цивінського, який керував підрозділом детективів НАБУ. За Цивінського проголосувало три іноземних члени комісії, тоді як українські представники віддали голоси двом іншим кандидатам – Михайлу Буртовому та Олегу Борисенку.

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