Комісія з добору директора БЕБ не переглядатиме кандидатуру Цивінського

Сьогодні, 14 липня, Комісія з добору очільника Бюро економічної безпеки України (БЕБ) поверне лист Кабінету Міністрів з документами і супровідним листом. Документи будуть підписаними головою Комісії Лаурою Штефан. Також не переглядатимуть кандидатуру раніше обраного Олександра Цивінського. Це рішення підтримали усі шість членів Комісії.
Про це пише Interfax-Україна.
"На мою думку, комісія виконала своє завдання: ми завершили роботу, ми вжили всіх заходів, які вимагаються законом, ми затвердили порядок проведення конкурсу, ми оголосили про проведення конкурсу, ми зібрали документи, допустили кандидатів, які відповідали критеріям, ми провели різні тестування та практичні завдання", – цитує видання Штефан. Вона додала, що також була проведена спецперевірка, результати якої для всіх кандидатів були позитивними.
За словами Штефан, закон про БЕБ не передбачає можливості приймати будь-які інші рішення після обрання кандидата, тому комісія не може повертатися до жодного попереднього етапу конкурсу.
Коли приймали остаточне рішення і з’явився лист від СБУ щодо російського паспорту батька Цивінського, комісія знала про це. Цю інформацію оприлюднювали ще на початку 2023 року, коли кандидат брав участь у конкурсі на посаду директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ).
Штефан наголосила, що Цивінський працював понад 20 років на різноманітних посадах, і в нього є доступ до державної таємниці.
"Дозвольте мені повторити: всі 16 фіналістів, в тому числі переможець конкурсу, успішно пройшли спеціальну перевірку у травні 2020 року, і результати спеціальної перевірки ніколи не переглядалися і не скасовувалися", – підкреслила голова комісії.
Члени комісії вирішили не розсекречувати для Цивінського лист від СБУ та наголосили, що кандидату варто самому звернутися до органу для отримання інформації.
Наприкінці червня комісія рекомендувала уряду кандидатуру Олександра Цивінського, який керував підрозділом детективів НАБУ. За Цивінського проголосувало три іноземних члени комісії, тоді як українські представники віддали голоси двом іншим кандидатам – Михайлу Буртовому та Олегу Борисенку.
Що відбувається
- У червні конкурсна комісія нарешті обрала переможця конкурсу на посаду директора БЕБ. До цього, з квітня 2023-го, бюро очолювали тимчасові керівники, які змінювалися за цей період декілька разів.
- На реформі БЕБ наполягали міжнародні партнери України. Посли країн Group of 7 озвучили голові парламенту, прем'єру та керівнику Офісу президента ключові вимоги, серед яких – прозорий відкритий конкурс на посаду нового директора Бюро.
- Комісія обрала переможцем Олександра Цивінського – чинного детектива НАБУ, який вів розслідування "Чисте місто". Цивінський очолює 3-ий підрозділ детективів 2-го Головного підрозділу НАБУ.
- Його кандидатуру підтримали троє представників міжнародних організацій. Натомість представники уряду обрали інших претендентів. Стосовно кандидатури Цивінського під час конкурсу висловлювала застереження СБУ, вказавши, що в його батька є російський паспорт. Сам детектив запевнив, що з родичем не спілкується протягом років.
- 30 червня комісія передала уряду документи для затвердження Цивінського.
- 7 липня на каналі Кабміну повідомили, що просять комісію подати нових претендентів.
- 8 липня Конкурсна комісія сказала, що дізналася про рішення уряду з його каналу в Telegram і додала, що очікує на офіційний документ.
- 9 липня Комісія з добору директора Бюро економбезпеки отримала від уряду офіційний документ стосовно рішення не призначати переможця конкурсу Олександра Цивінського.
- Олександр Цивінський, коментуючи рішення уряду, сказав, що він десять років успішно проходив перевірки СБУ, служив у ГУР і має доступ до державної таємниці, тож він не розуміє, які “безпекові оцінки” стали підставою для відхилення його кандидатури.
- Глава антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасія Радіна зазначала, що в уряду нема повноважень просити комісію переобрати голову.
- 12 липня депутати фракцій "ЄС" і "Голосу" зареєстрували постанову з вимогою призначити Цивінського на посаду керівника БЕБ