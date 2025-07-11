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ЄС: важливо, щоби процедура призначення керівника БЕБ була завершена у відповідності до індикатору МВФ

Водночас представник ЄС не згадав прізвище Олександра Цивінського.

ЄС: важливо, щоби процедура призначення керівника БЕБ була завершена у відповідності до індикатору МВФ
Ілюстративне фото
Фото: Бюро економічної безпеки

Керівник програм співробітництва представництва ЄС в Україні Штефан Шльонінг прокоментував ситуацію із непризначенням очільника БЕБ, повідомляє "Європейська правда".

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Шльонінг прокоментував ситуацію, що склалась, під час дискусії щодо ситуації у антикорупційній сфері – "Досягнення України та наступні кроки у протидії корупції", яка відбулась у Римі у рамках Конференції з відновлення України.

"Йдеться про Бюро економічної безпеки. Важливо, щоби процедура призначення керівника бюро була завершена у відповідності до індикатору МВФ", – підкреслив керівник програм співробітництва представництва ЄС в Україні .

Водночас Штефан Шльонінг не згадав прізвище Олександра Цивінського.

Що відбувається з призначенням директора БЕБ

У червні конкурсна комісія нарешті обрала переможця конкурсу на посаду директора БЕБ. До цього, з квітня 2023-го, бюро очолювали тимчасові керівники, які змінювалися за цей період декілька разів.

На реформі БЕБ наполягали міжнародні партнери України. Посли країн Group of 7 озвучили голові парламенту, прем'єру та керівнику Офісу президента ключові вимоги, серед яких – прозорий відкритий конкурс на посаду нового директора Бюро.

Комісія обрала переможцем Олександра Цивінського – чинного детектива НАБУ, який вів розслідування "Чисте місто". Цивінський очолює 3-ий підрозділ детективів 2-го Головного підрозділу НАБУ. 

Його кандидатуру підтримали троє представників міжнародних організацій. Натомість представники уряду обрали інших претендентів. Стосовно кандидатури Цивінського під час конкурсу висловлювала застереження СБУ, вказавши, що в його батька є російський паспорт. Сам детектив запевнив, що з родичем не спілкується протягом років.

30 червня комісія передала уряду документи для затвердження Цивінського. 

7 липня на каналі Кабміну повідомили, що просять комісію подати нових претендентів.

8 липня Конкурсна комісія сказала, що дізналася про рішення уряду з його каналу в Telegram і додала, що очікує на офіційний документ.

Олександр Цивінський, коментуючи рішення уряду, сказав, що він десять років успішно проходив перевірки СБУ, служив у ГУР і має доступ до державної таємниці, тож він не розуміє, які “безпекові оцінки” стали підставою для відхилення його кандидатури.

Глава антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасія Радіна зазначала, що в уряду нема повноважень просити комісію переобрати голову.
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