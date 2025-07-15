ЗМІ: ЄС офіційно продовжив тимчасовий захист для українців до 2027 року

Сьогодні, 15 липня, Рада Європейського Союзу ухвалила остаточне рішення про продовження дії тимчасового захисту для біженців з України до 4 березня 2027 року.
Про це пише Суспільне.
Рішення ухвалили на підставі Директиви, яка дозволяє продовжувати дію тимчасового захисту в умовах, коли повернення до країни походження є неможливим через війну або загрозу масових порушень прав людини.
Це дозволяє українцям надалі законно проживати, працювати, навчатися та отримувати базову соціальну допомогу в країнах ЄС без потреби отримання притулку.
Держави-члени продовжать обмін інформацією, щоб уникнути дублювання статусів у різних країнах.
- За даними НБУ, станом на кінець травня 2025 року за межами України через війну перебуває 5,6 млн українських мігрантів (без урахування тих, хто знаходиться в Росії). Із них 4,2 млн мають статус тимчасового захисту в ЄС.