ЗМІ: ЄС офіційно продовжив тимчасовий захист для українців до 2027 року

Дію тимчасового захисту для біженців з України продовжили до 4 березня 2027 року.

Сьогодні, 15 липня, Рада Європейського Союзу ухвалила остаточне рішення про продовження дії тимчасового захисту для біженців з України до 4 березня 2027 року.

Про це пише Суспільне.

Рішення ухвалили на підставі Директиви, яка дозволяє продовжувати дію тимчасового захисту в умовах, коли повернення до країни походження є неможливим через війну або загрозу масових порушень прав людини.

Це дозволяє українцям надалі законно проживати, працювати, навчатися та отримувати базову соціальну допомогу в країнах ЄС без потреби отримання притулку.

Держави-члени продовжать обмін інформацією, щоб уникнути дублювання статусів у різних країнах.