Через тарифи Трампа у портах ЄС простоюють тисячі транспортних засобів

Експорт автотехніки до США впав на майже 16%.

Порт Антверпен-Брюгге перетворився на гігантський автопарк, де тисячі автомобілів, фургонів, вантажівок та тракторів, що прямують до США, простоюють, поки виробники намагаються уникнути тарифів Дональда Трампа.

Як пише The Guardian, дані, опубліковані портом, свідчать про падіння перевезень нових легкових автомобілів та фургонів до США на 15,9% за перші шість місяців 2025 року порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Різке зниження спостерігалося у травні – через місяць після того, як президент США оголосив про свої тарифи у "День визволення". Зокрема експорт вантажівок та важкого обладнання знизився майже на третину до 31,5%. До цієї категорії належать трактори та будівельна техніка.

Порт є одним з найбільших у світі вузлів автомобільних перевезень, який у 2024 році переправив понад 3 мільйони транспортних засобів по всьому світу.

"Перспективи на другу половину року залишаються невизначеними. Багато що залежатиме від того, чи вдасться досягти торговельної угоди між ЄС та США до 1 серпня", – йдеться у заяві порту.

Європейські автовиробники, від Volkswagen до Volvo, сподівалися, що угода буде укладена минулого тижня. До приходу Трампа до Білого дому вони сплачували 2,5% мито на експорт, але з квітня з них стягується додатково 25%. Це додає десятки тисяч доларів до ціни сімейного автомобіля в США.

У порту не змогли назвати точну кількість автомобілів, які чекають на перевезення, але сказали, що їх кількість сягає тисяч.

Тарифна криза в поєднанні з конфліктом у Червоному морі та збільшенням розміру суден у світових флотах, що подовжило час стоянки в порту до восьми днів замість звичайних п'яти, призвела до нестачі паркувальних місць для автомобілів і контейнерів.

США є другим за величиною торговельним партнером порту Антверпен-Брюгге після Великої Британії.

У першій половині року обсяги імпорту вантажів зі США зросли на 17%, зокрема, збільшилися обсяги зрідженого природного газу.