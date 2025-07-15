Трамп заявив, що він розчарований Путіним, але "ще не закінчив з ним"

Президент США Дональд Трамп заявив, що він розчарований російським диктатором Владіміром Путіним, але "ще не закінчив з ним".
Про це він сказав у інтерв'ю ВВС.
Президента США запитали, чи довіряє він російському лідеру, і він відповів, що майже нікому не довіряє. Трамп заявив, що чотири рази думав, що угода з Росією можлива.
На запитання BBC, чи він "закінчив з Путіним", президент відповів: "Я розчарований ним, але я не закінчив з ним. Але я розчарований ним".
На запитання, як саме Трамп змусить Путіна зупинити кровопролиття, президент США відповів: “Ми працюємо над цим”.
"У нас буде чудова розмова. Я скажу: «Це добре, я думаю, що ми близькі до завершення», а потім він знесе будівлю в Києві", – сказав Трамп.
Згодом американського президента запитали, чи досі він вважає НАТО застарілим.
"Ні. Я думаю, що НАТО зараз стає протилежністю цьому, тому що альянс сплачує власні рахунки", – зазаначив він і додав, що все ще вірить у колективну оборону, оскільки це означає, що менші країни можуть захищатися від більших.
- Президент США Дональд Трамп припустив, що саме дружина Меланія переконала його в тому, що російський лідер Путін постійно відмовляється від обіцянок укласти мирну угоду з Україною.
- 14 липня в США мали зустріч американський президент і генсек НАТО Марк Рютте. За результатами розмови Трамп оголосив, що українці отримають зброї на "мільярди доларів". У США це озброєння придбають країни НАТО, а потім – передаватимуть їх до України. Трамп підтвердив, що йдеться і про системи Patriot, але склад всього оборонного пакету не оголосили. За всю зброю заплатять країни НАТО, Штати безкоштовно не надаватимуть.
- Також американський президент дав Росії 50 днів на підписання угоди з Україною, яка сприяла б миру. Після завершення терміну він обіцяв впровадити сильні вторинні санкції, що унеможливлять бізнес із Росією.
- За даними ЗМІ, Трамп спілкувався із Путіним на початку липня. Тоді російський лідер заявив, що протягом наступних 60 днів має намір знову спробувати окупувати українську територію до адміністративних меж областей, де Росія має значний плацдарм.