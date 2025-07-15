Трамп заявив, що він розчарований Путіним, але "ще не закінчив з ним"

Американський президент сказав, що чотири рази думав, що угода з Росією можлива.

Президент США Дональд Трамп заявив, що він розчарований російським диктатором Владіміром Путіним, але "ще не закінчив з ним".

Про це він сказав у інтерв'ю ВВС.

Президента США запитали, чи довіряє він російському лідеру, і він відповів, що майже нікому не довіряє. Трамп заявив, що чотири рази думав, що угода з Росією можлива.

На запитання BBC, чи він "закінчив з Путіним", президент відповів: "Я розчарований ним, але я не закінчив з ним. Але я розчарований ним".

На запитання, як саме Трамп змусить Путіна зупинити кровопролиття, президент США відповів: “Ми працюємо над цим”.

"У нас буде чудова розмова. Я скажу: «Це добре, я думаю, що ми близькі до завершення», а потім він знесе будівлю в Києві", – сказав Трамп.

Згодом американського президента запитали, чи досі він вважає НАТО застарілим.

"Ні. Я думаю, що НАТО зараз стає протилежністю цьому, тому що альянс сплачує власні рахунки", – зазаначив він і додав, що все ще вірить у колективну оборону, оскільки це означає, що менші країни можуть захищатися від більших.