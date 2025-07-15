Каллас: "Сподіваємося, що або сьогодні, або завтра ми ухвалимо 18-й пакет санкцій"

У пакеті буде і міжнародне обмеження цін на експорт російської нафти.

Верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас надіється, що найближчим часом вдасться досягти згоди щодо нового пакету санкцій блоку проти Росії, включаючи стелі і ціни на експорт російської нафти.

Її цитує "Радіо свобода".

"Ми сподіваємося, що або сьогодні, або завтра ми ухвалимо 18-й пакет санкцій", – сказала Каллас напередодні зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі і додала, що навіть якщо американці не підтримають ці санкції, інші країни G7 їх схвалять, і можна буде "рухатися далі".

Якщо пакет санкцій ухвалять, то ціни на експорт російської нафти знизять із 60 до 45 доларів за барель. Раніше цей захід не отримав одностайної підтримки на зустрічі "Групи семи".

Міністри закордонних справ ЄС у вівторок проведуть зустріч у Брюсселі, на якій нові санкції проти Росії та війна в Україні будуть головними темами порядку денного.