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Каллас: "Сподіваємося, що або сьогодні, або завтра ми ухвалимо 18-й пакет санкцій"

У пакеті буде і міжнародне обмеження цін на експорт російської нафти.

Каллас: "Сподіваємося, що або сьогодні, або завтра ми ухвалимо 18-й пакет санкцій"
Кая Каллас
Фото: EPA/UPG

Верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас надіється, що найближчим часом вдасться досягти згоди щодо нового пакету санкцій блоку проти Росії, включаючи стелі і ціни на експорт російської нафти.

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Її цитує "Радіо свобода". 

"Ми сподіваємося, що або сьогодні, або завтра ми ухвалимо 18-й пакет санкцій", – сказала Каллас напередодні зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі і додала, що навіть якщо американці не підтримають ці санкції, інші країни G7 їх схвалять, і можна буде "рухатися далі".

Якщо пакет санкцій ухвалять, то ціни на експорт російської нафти знизять із 60 до 45 доларів за барель. Раніше цей захід не отримав одностайної підтримки на зустрічі "Групи семи".

Міністри закордонних справ ЄС у вівторок проведуть зустріч у Брюсселі, на якій нові санкції проти Росії та війна в Україні будуть головними темами порядку денного.

  • Євросоюз наближається до ухвалення нового режиму обмеження цін на нафту з Росії, який може знизити поточний ціновий поріг і передбачати його регулярний перегляд відповідно до ринкової ситуації. 
  • Згідно з новою ініціативою, держави-члени ЄС обговорюють запровадження автоматичного механізму перегляду граничної ціни щокварталу. Передбачається, що ліміт встановлюватимуть на рівні 15% нижче середньої ринкової вартості за останні 10 тижнів. У такому випадку початковий поріг може знизитись приблизно до $50 за барель замість нинішніх $60.
  • Запропоновані зміни є частиною 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії, ухвалення якого блокує Словаччина
  • Мальта також виступила проти пропозиції Єврокомісії встановити граничну ціну на експорт російських енергоносіїв у розмірі 15% від ринкової ціни.
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