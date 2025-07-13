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Письменник Андрій Любка у фіналі видавничого конкурсу "Амбасадор Нової Європи"

Польська премія присуджується авторам, які розвіюють стереотипи про Європу. 

CultHub
Письменник Андрій Любка у фіналі видавничого конкурсу "Амбасадор Нової Європи"
Фото: з сайту Meridian Czernowitz

Віцепрезидента Українського ПЕН, письменника Андрія Любку номінували на видавничий конкурс «Амбасадор Нової Європи» за 2024 рік за польське видання книжки «Війна з тильного боку». Про це на своїй фейсбук-сторінці пише український ПЕН.

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В основу цієї книжки лягли історії реальних людей. У ній Андрій Любка закарбовує власні почуття й пережите під час небезпечних волонтерських виїздів і створює панораму життя українців за повномасштабного вторгнення.

Загалом журі премії обрало тільки 5 фіналістів серед 58 видань, допущених на конкурс. Серед них — українська історикиня Наталія Сарченко із книжкою «Українські світи Речі Посполитої. Історії про історії».

Членкиня журі Магдалена Мадей зазначає, що всі ці видання об'єднує «критична рефлексія над європейською історією та сучасністю», а автори «порушують теми, що мають ключове значення для ідентичності та колективної пам'яті: від складної спадщини колаборації та політичних перетворень, через архітектуру як вираз ідеології та соціальної практики, до українсько-польських історичних відносин та української перспективи щодо війни, що триває».

Премія «Амбасадор Нової Європи», заснована у 2011 році Європейським центром солідарності в Ґданську та Колеґіумом Східної Європи імені Яна Новака-Єзьоранського у Вроцлаві, відзначає найкращі видання польською мовою, які сміливо і безкомпромісно руйнують стереотипи, що визначають Європу та її мешканців, а також шукають відповіді на те, чим Європа є сьогодні.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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