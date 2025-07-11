На Радіо Хартія вийшло інтерв’ю Ліни Костенко Сергію Жадану

У листопаді 2024 та січні 2025 Ліна Костенко дала перше після багаторічної мовчанки в медіа велике інтерв’ю Сергію Жадану для Радіо Хартія.

“Для нас велика честь, що Ліна Василівна погодилась дати інтерв’ю саме для Радіо Хартія: з довіри до нас, любові до Харкова та вдячності до 13 бригади НГУ “Хартія”, - зазначив Сергій Жадан.

Інтерв’ю з Ліною Костенко — частина проєкту Радіо Хартія “Кругова оборона. Перші”. Це розмови з тими, хто творив країну: ще живі дисиденти, шістдесятники, легенди української культури й громадського опору.

Розмова супроводжується деталізованими поясненнями до всіх імен, подій та явищ, про які говорить Ліна Костенко, оскільки багато з них можуть бути невідомими молодому поколінню, та й для досвідченого читача знайдеться трохи загадок.

У першій частині, ”Мені треба розібратися в витоках імперії”, Ліна Костенко розповідає про історичний роман, над яким працює. Час дії — період Гетьманщини, доба українського бароко.

У другій частині, ”А треба ставити себе на місце Дзюби”, поетка розмірковує про український культурний процес останнього століття й те, як він вписаний в європейський. У ній Ліна Костенко згадує десятки митців і мисткинь її покоління.

Третя частина, ”У нашій літературі кожна людина потрібна”, - виповнена гумором розмова двох поетів про літературу і людей, які її творили і творять. У ній Сергій Жадан і Ліна Костенко говорять про інших поетів і поеток.

Серед героїв інших розмов із циклу “Кругова оборона. Перші”, — лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, народна артистка України Ада Роговцева, дисидент Мирослав Маринович та поет Василь Голобородько.