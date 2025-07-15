ЄС запровадив санкції проти низки фізосіб і компаній за дестабілізацію Молдови

Загалом Євросоюз уже застосував обмежувальні заходи до 23 осіб і 5 організацій.

Рада Євросоюзу запровадила обмежувальні заходи проти семи фізичних осіб і трьох юридичних осіб, причетних до дій, що загрожують суверенітету, демократії та стабільності Молдови.

Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

Санкції стосуються наближених до Ілана Шора осіб, якого раніше внесли до санкційного списку ЄС за незаконне фінансування партій та підбурювання до насильства. До переліку увійшли також представники наступників забороненої партії ȘOR.

Деякі з фігурантів є у схемах підкупу виборців та політиків у контексті президентських виборів і референдуму щодо вступу Молдови до ЄС у 2024 році.

Під санкції потрапили:

компанія "A7", пов’язана з Москвою та підозрювана у втручанні у вибори;

політичний блок "Победа", створений Іланом Шором;

Центр культурної освіти Молдови, причетний до втручання у президентські вибори.

Загалом ЄС уже застосував санкції до 23 осіб і 5 організацій, відповідальних за дестабілізацію ситуації в Молдові.

Санкції включають замороження активів, заборону на надання фінансових ресурсів, а також заборону на в’їзд і транзит через територію країн ЄС.