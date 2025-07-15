Латвія передала Україні першу партію БТР, друга – на шляху

Загалом ідеться про 42 одиниці такої та іншої техніки загальною вартістю близько 70 млн євро.

Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня повідомила українському уряду про прибуття в Україну першої партії бронетранспортерів.

Про це повідомив прем'єр Денис ШШмигаль.

"Премʼєр-міністерка повідомила, що перша партія БТР уже прибула в Україну, а наступна – на шляху. Загалом ідеться про 42 одиниці такої та іншої техніки загальною вартістю близько 70 млн євро", – написав Шмигаль у Telegram.

Він подякував за особисту підтримку, за лідерську позицію Латвії та системну допомогу Україні у військовій, політичній, гуманітарній і санкційній сферах.

"Цінуємо, що Латвія залишається серед лідерів підтримки за відсотком ВВП. Окремо подякував за новий пакет допомоги, зокрема постачання важкої броньованої техніки Patria", – зазначив прем'єр.

Співрозмовники домовилися поглиблювати співпрацю між виробниками країн, зокрема у сферах оборонної промисловості, інновацій і спільного виробництва техніки та дронів. Також прем'єри обговорили можливості використання європейського інструменту SAFE для фінансування спільних проєктів.

"Порушили питання санкційної політики. Очікуємо схвалення 18-го пакета санкцій ЄС, що ще більше вдарить по економічних спроможностях росії фінансувати війну. Маємо нарощувати тиск на агресора", – додав Шмигаль.

Як повідомлялося, 1 липня уряд Латвії схвалив передачу Україні бронетранспортерів Patria.